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Украина и Россия договорились о газовом контракте: детали переговоров в Берлине

Украина и Россия договорились о газовом контракте: детали переговоров в Берлине (56)

Акценты 2019.12.20 02:09
Детали переговоров в Берлине сегодня, 01:31 Назар Борщ Россия и Украина пришли к единому консенсусу в вопросе газового контракта на предстоящий год. Об этом сообщает информационный портал hromadske. Так, стало известно, что в результате около семи часов переговоров между представителями украинской и российской стороной, они пришли к определенному принципиальному решению по контракту, касательно транзита российского газа через Украину.
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2019.12.20 (56)

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