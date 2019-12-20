Украина и Россия договорились о газовом контракте: детали переговоров в Берлине (56)

2019.12.20 (56)2019.12.19 (704) →
- Газовые переговоры в Берлине: Россия заявила о подготовке проекта протокола : GlavPost.Com 02:38
- В "Газпроме" подтвердили, что переговоры по транзиту газа продолжатся : Сегодня.ua 02:32
- Рейтинг Зеленского изменился после встречи с Путиным : Диванна Сотня 02:27
- Путин поставил условия Зеленскому для "нормандской встречи" : Диванна Сотня 02:27
- Есть вероятность, что газовое соглашение между Киевом и Москвой подпишут до конца года : UAzmi 02:14
- Переговоры по транзиту газа продолжатся в пятницу в Минске - Газпром : НВ Бизнес 02:12
- В "Газпроме" подтвердили, что переговоры по транзиту газа продолжатся в пятницу : РБК-Україна 02:10
- Украина и Россия договорились о газовом контракте: детали переговоров в Берлине : Акценты 02:09
- Большая пресс-конференция Путина длилась более четырех часов : Микола.net 02:02
- "Газпром" назвал время и место дальнейших переговоров с "Нафтогазом" по транзиту газа : Зеркало недели. Украина 01:45
- В "Нафтогазе" рассказали о договоренностях с РФ по транзиту газа в ЕС : Зеркало недели. Украина 01:45
- Украина, ЕС и Россия провели переговоры по газу: о чем договорились : Гуру.ua 01:40
- Украинцы назвали любимого зарубежного лидера : Хвиля 01:36
- Соглашение по транзиту газа будет дорабатываться - Витренко : УНИАН 01:33
- Переговоры по газу между Украиной и Россией продолжатся 20 декабря в Минске - Газпром : DailyUA 01:24
- Украина, РФ и ЕК наработали протокол, который приближает подписание транзитного контракта - Оржель : Новый.net 01:16
- Украина и Россия достигли принципиального соглашения по транзиту газа : Vector News 01:15
- Очередное нормандское фиаско: какой ход сделает Путин? : UAinfo 01:13
- Витренко о газовых переговорах: Позиция "Нафтогаза" максимально конструктивна : Телеграф.com.ua 01:12
- Путин поставил условия Зеленскому для "нормандской встречи" : ДнепрCity.net 01:06
- Рейтинг Зеленского изменился после встречи с Путиным : ДнепрCity.net 01:06
- Путин высказался о встрече в "нормандском формате" через четыре месяца : ДнепрCity.net 01:06
- Еврокомиссия довольна результатами переговоров по газу между Украиной и РФ : ДнепрCity.net 01:06
- Переговоры по газу между Украиной и Россией продолжатся 20 декабря в Минске - Газпром : ДнепрCity.net 01:06
- "Продолжаем согласовывать": окончательного соглашения о продлении транзита газа не достигли : Громадське телебачення 01:06
- СМИ РФ: Украина и Россия начали двусторонние газовые консультации в Берлине : ДнепрCity.net 01:06
- Кучма выступил за скайп-конференцию ТКГ завтра для обсуждения вопроса обмена : ДнепрCity.net 01:06
- Украина и Россия вышли на подписание транзитного соглашения : МИГ Запорожья 01:02
- В "Газпроме" назвали место и дату следующего раунда переговоров с Украиной : Страна.ua 01:02
- Переговоры по газу с Киевом на высоком уровне продолжатся 20 декабря в Минске : UAzmi 00:44
- Переговоры с Россией по транзиту газа: определена дата и место новой встречи : Обозреватель 00:39
- Украина и Россия вышли на финишную прямую по газовым договоренностям - Оржель : GlavPost.Com 00:38
- Переговоры по газу с Украиной на высоком уровне продолжатся в пятницу в Минске - Газпром : Интерфакс-Україна 00:36
- Украина и РФ продолжат переговоры по транзиту газа 20 декабря в Минке - "Газпром" : Гордон 00:35
- Переговоры по газу между Украиной и Россией продолжатся 20 декабря в Минске - Газпром : Українські національні новини 00:33
- Соглашение по транзиту газа требует доработки - Витренко : УНИАН 00:33
- Переговоры по газу между Украиной и Россией продолжатся 20 декабря в Минске - Газпром : ПрессОрг24 00:32
- В Берлине завершились переговоры по транзиту газа: Готов проект протокола к договору между Украиной и РФ : 112.ua 00:30
- Достигнуто предварительное соглашение между Украиной и Россией по транзиту газа : ДонПресс 00:28
- Украина и Россия договорились по газу: окончательное слово - за Зеленским и Путиным : Диванна Сотня 00:26
- Украина, Россия и ЕК достигли предварительного соглашения по газу : Газета День 00:24
- Украина и Россия достигли предварительного соглашения о транзите газа : #Буквы 00:20
- Украина, Россия и Еврокомиссия еще на шаг приблизились к подписанию договора о транзите газа : Комментарии.UA 00:19
- Положительные результаты по транзитному соглашению будут в ближайшее время - Оржель : Укринформ 00:17
- Соглашение по транзиту газа требует доработки - Витренко : НВ Бизнес 00:12