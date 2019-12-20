Украина и Россия договорились о газовом контракте: детали переговоров в Берлине (56)

Акценты 2019.12.20 02:09

Детали переговоров в Берлине сегодня, 01:31 Назар Борщ Россия и Украина пришли к единому консенсусу в вопросе газового контракта на предстоящий год. Об этом сообщает информационный портал hromadske. Так, стало известно, что в результате около семи часов переговоров между представителями украинской и российской стороной, они пришли к определенному принципиальному решению по контракту, касательно транзита российского газа через Украину.