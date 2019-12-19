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Импичмент Трампа: конгрессмен-демократ официально заявил о переходе в Республиканскую партию

Импичмент Трампа: конгрессмен-демократ официально заявил о переходе в Республиканскую партию (10)

Новое Время 2019.12.19 23:39
19 декабря, 23:04 Член палаты представителей от Демократической партии Джефферсон Ван Дрю переходит в Республиканскую партию. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме, передает The Hill. "Джефф будет вступать в Республиканскую партию", - заявил Трамп журналистам. Сам Ван Дрю сказал Трампу, что у него есть "бессмертная поддержка". "Я считаю, что это больше подходит мне", - сказал он.
КОНГРЕСС, ДОНАЛЬД, СЕНАТ, ПАЛАТА, ДЕМОКРАТ, РЕСПУБЛИКАНЕЦ, Зеленский, США, Украина
2019.12.20 (10)

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