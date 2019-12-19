Импичмент Трампа: конгрессмен-демократ официально заявил о переходе в Республиканскую партию (10)

2019.12.20 (10)2019.12.19 (329) →
- Конгресс США проголосовал за импичмент Трампа : Корабелов.инфо 02:52
- Лидер большинства в Сенате США раскритиковал импичмент Трампа в Палате представителей : РБК-Україна 02:40
- Импичмент Трампа: в Конгрессе обостряется борьба за свидетелей : NewsMir.info 02:07
- Сенат США принял бюджет на 2020 год : Микола.net 02:03
- Трамп рассказал, кто будет защищать его на процессе по импичменту : Bigmir)net Новости 01:38
- Импичмент Трампа: в Конгрессе обостряется борьба за свидетелей : Укринформ 01:17
- Голос Америки: Зеленский вскоре может посетить Белый дом : ГЛАВПОСТ 01:05
- Трамп уверен, что будет полностью оправдан в Сенате : Сегодня.ua 00:47
- Голос Америки: Зеленский вскоре может посетить Белый дом : 24 канал 00:30