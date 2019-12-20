Дело Шеремета: Спецназовцы штурмовали зал суда, где не состоялось заседание по подозреваемой Кузьменко (329)

НикВести 2019.12.20 18:09

Спецназовцы штурмовали зал Апелляционного суда, где не состоялось заседание дела по подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Об этом передает корреспондент hromadske из зала суда. У залі суду, де так і не відбулося засідання у справі Кузьменко, підозрюваної у вбивстві Шеремета, спецпризначенці почали штурм. Вранці суд переніс розгляд справи на 24 грудня, але прихильники Кузьменко