Дело Шеремета: Спецназовцы штурмовали зал суда, где не состоялось заседание по подозреваемой Кузьменко (329)

2019.12.20 (329)2019.12.19 (66) →
- Полиция: Подозреваемая по делу Шеремета отказывалась покидать суд : Vector News 22:16
- Дело Шеремета: силовики штурмом взяли зал суда и вывели подозреваемую : Vector News 22:16
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- Дело Шеремета: полиция прокомментировала толкотню в суде, который должен был рассмотреть жалобу на арест Кузьменко : NewsMir.info 22:08
- Дело Шеремета: в составе прокуроров внезапно произошли изменения : ДнепрCity.net 22:06
- Группу прокуроров по делу Шеремета сменила ГПУ : 7 днів Ужгородськi 22:06
- Дело Шеремета: полиция прокомментировала толкотню в суде, который должен был рассмотреть жалобу на арест Кузьменко : Еспресо TV 22:03
- Дело Шеремета: столкновения в апелляционном суде Киева, силовики вывели подозреваемую (+видео) : Крым.Реалии RFE/RL 21:53
- Группа лиц препятствовали выводу задержанной, поэтому возникла потасовка : UAzmi 21:44
- Убийство Шеремета: сторонники подозреваемых разгромили здание суда (фото) : РБК-Україна 21:41
- Тыщук: говорила им Юлия Кузьменко, что не простит лживых обвинений. Вот и первый результат : ReplyUA.net 21:41
- Убийство Шеремета: сторонники подозреваемых разгромили здание суда (фото) : Styler РБК-Украина 21:40
- Полиция: Подозреваемая по делу Шеремета отказывалась покидать суд : ЛІГАБізнесІнформ 21:38
- Дело Шеремета: подозреваемую Кузьменко конвоировали из Апелляционного суда в СИЗО : Укринформ 21:32
- ГПУ сообщила новости по делу Шеремета : Багнет 21:31
- Дело Шеремета: Кузьменко принудительно вернули в СИЗО после штурма суда : Газета День 21:24
- Дело Шеремета: ГПУ обновила группу прокуроров : Газета День 21:24
- Спецназ штурмует суд в Киеве. Обвиняемая в убийстве Шеремета пошла на отчаянный поступок. Видео : NewsProUA 21:23
- Дело Шеремета. Полиция силой вывела Кузьменко из суда: видео : Vector News 21:16
- ГПУ обновила группу прокуроров по делу Шеремета : Vector News 21:16
- Подозреваемая по делу убийства Шеремета Кузьменко поставила ультиматум судьям, детали : Стена 21:14
- Силовики штурмовали суд во время заседания по делу Шеремета. Видео : РепортерUA 21:11
- Дело Шеремета: спецназовцы штурмовали зал суда и вывезли подозреваемую Кузьменко в СИЗО : ОстроВ 21:09
- Дело Шеремета: после штурма суда полиция конвоировала Юлию Кузьменко в СИЗО : NewsMir.info 21:07
- Дело Шеремета: после штурма зала суда было госпитализировано одного человека : ДнепрCity.net 21:06
- Дело Шеремета: спецназовцы штурмовали зал Апелляционного суда и вывели Кузьменко : ДнепрCity.net 21:06
- Полиция Киева прокомментировала инцидент со штурмом зала суда, где не состоялось заседание по апелляции Кузьменко : Гордон 21:05
- Дело Шеремета: в полиции прокомментировали штурм в зале суда : УНИАН 21:03
- Нацгвардейцы в суде свернули шею первому комбату "Киевской Руси", - Корчинская : Depo 21:02
- Дело Шеремета: сотня силовиков штурмовала суд, чтоб отправить подозреваемую Кузьменко в СИЗО : Вести-UA 20:54
- Кузьменко отказывалась покидать зал суда, ее вывели под конвоем : Новости Киева 20:54
- Дело Шеремета: в апелляционном суде произошли стычки (видео) : КиевВласть.com.ua 20:49
- Дело Шеремета: после штурма суда полиция конвоировала Юлию Кузьменко в СИЗО : Зеркало недели. Украина 20:45
- Штурм в Киеве: спецназ ворвался в зал суда и силой вытащил обвиняемого. Такого вы еще не видели (видео) : Hyser 20:42
- Дело Шеремета: в полиции прокомментировали штурм зала суда для конвоирования Кузьменко : Новое Время 20:39
- Нацгвардия взяла штурмом суд, который блокировали "поклонники" подозреваемой в убийстве Шеремета : Фраза.ua 20:37
- Дело Шеремета. Полиция силой вывела Кузьменко из суда: видео : Экономика.com.ua 20:31
- Кузьменко отказывалась покидать зал суда, ее вывели под конвоем : 112.ua 20:30
- Дело Шеремета: после штурма зала суда было госпитализировано одного человека : DailyUA 20:24
- В столкновениях в суде относительно Кузьменко есть пострадавший : Західна iнформаційна корпорація 20:16
- Полиция доставила подозреваемую Кузьменко в СИЗО : Вести.ua 20:14
- Телеведущая: вы хоть задумывались, что будет, если всплывет, что дело Шеремета полностью сфальсифицировано? : ReplyUA.net 20:11
- В деле Шеремета обновили прокуроров : НикВести 20:09
- Адвокат подозреваемого по делу Шеремета Кузьменко рассказал о ее знакомстве с другими фигурантами : НикВести 20:09
- Спецназовцы штурмовали зал суда, где должно было состояться заседание относительно Юлии Кузьменко : Народный Корреспондент 20:09
- Кузьменко принудительно вернули в СИЗО после штурма суда : 7 днів Ужгородськi 20:06