Путин опозорился в прямом эфире, говоря об Украине (видео) (68)

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- Телеканал НАШ проверят из-за Путина и Нацкорпуса : Экономика.com.ua 17:31
- На украинский телеканал придут с проверкой из-за Путина : Диванна Сотня 17:27
- "Пострадал" из-за Путина: Нацсовет проверит телеканал одиозного экс-регионала : Realist.online 17:25
- Нацсовет внепланово проверит телеканал Мураева из-за трансляции Путина : Нова Влада 17:10
- В МИД Украины ответили на слова Путина об "исконно русских землях" : Четверта Влада 17:05
- Нацсовет проверит телеканал "Наш" из-за Путина и "Нацкорпуса" : InfoResist.org 17:01
- Украинский телеканал проверят за показ пресс-конференции Путина : UA.news 16:49
- Телеканал Мураева пройдет проверку Нацсовета из-за трансляции пресс-конференции Путина : Телекритика 16:42
- Нацсовет по телерадиовещанию проверит канал Мураева из-за трансляции пресс-конференции Путина : Новое Время 16:39
- На телеканале НАШ проведут проверку из-за трансляции в прямом эфире пресс-конференции Путина : ASPI 16:14
- В МИД прокомментировали заявления Путина об "исконно русских территориях" : ATR.ua 16:13
- Нацсовет проверит один из каналов из-за показа пресс-конференции Путина : Слово і Діло 16:11
- Показали Путина: Нацсовет проверит канал Мураева : Українська правда 16:10
- В МИД Украины ответили на слова Путина об "исконно русских землях" : Новости Донбасса 16:09
- В МИД Украины прокомментировали слова Путина об исконно русских землях : Народный Корреспондент 16:09
- Украинский канал "спалился" на пропаганде Путина: детали : Bigmir)net Новости 16:08
- Нацсовет проверит спутниковый канал "НАШ" из-за трансляции пресс-конференции Путина : Громадське телебачення 16:06
- Нацсовет проверит канал НАШ из-за трансляции пресс-конференции Путина : Главред 16:05
- Нацсовет проверит канал Мураева, который показывал пресс-конференцию Путина : Gazeta.ua 16:05
- В МИД Украины прокомментировали слова Путина об исконно русских землях : "Наша газета" (Луганск) 16:04
- Нацсовет проверит телеканал Мураева из-за трансляции пресс-конференции Путина : DsNews 16:04
- На украинский телеканал придут с проверкой из-за Путина : Факты 16:04
- Нацсовет проверит телеканал "Наш" из-за пресс-конференции Путина : УНИАН 16:03
- Нацсовет возьмется за телеканал, который транслировал пресс-конференцию Путина : Depo 16:03
- Нацсовет проверит телеканал "Наш" из-за трансляции пресс-конференции Путина : Укринформ 16:02
- Нацсовет проверит телеканал "НАШ" из-за показа пресс конференции Путина : 24 канал 16:00
- МИД Украины - Путину: Когда-то и Москва подчинялась Киеву : Вечерний Харьков 15:53
- Нацсовет по теле- и радиовещанию проверит канал "НАШ" из-за Путина : Комсомольская Правда в Украине 15:46
- Украинский телеканал попался на пропаганде Путина: о чем речь : Обозреватель 15:39
- В МИД отреагировали на слова Путина о "исконно русских территориях" востока Украины : Громадське телебачення 15:36
- Путин осмелился давать советы украинцам, наши ответили мемом: "Разбираться он будет" : Znaj.ua 15:16
- Нацсовет проверит один из каналов за показ пресс-конференции Путина : РБК-Україна 15:11
- Нацсовет по телерадиовещанию проверит канал "НАШ" за трансляцию пресс-конференции Путина : NewsMir.info 15:07
- Нацсовет по телерадиовещанию проверит спутниковый канал "НАШ" за трансляцию пресс-конференции Путина : Интерфакс-Україна 15:07
- Нацсовет по телерадиовещанию проверит канал "НАШ" за трансляцию пресс-конференции Путина : Главное 15:05
- На Украине проверят канал В"НашВ" из-за показа пресс-конференции Путина : "Наша газета" (Луганск) 15:04
- В МИД ответили Путину на "исконно русские земли" : Южная правда 14:06
- В свое время Москва была подчинена Киеву. И кто кому принадлежал? - замглавы МИД Боднар о заявлении Путина об "исконно русском" Причерноморье : Kramatorsk.info 13:52
- В МИД прокомментировали попытки Путина "посягать" на украинские земли : Front News International 13:37
- Когда-то Москва была подчинена Киеву: В МИД Украины отреагировали на заявление Путина : Донецкие Новости 13:27
- Ранее Москва подчинялась Киеву: МИД Украины отреагировало на заявления Путина : UATV 13:14
- В МИД ответили Путину на "исконно русские земли" : УРА-Информ 12:51
- В МИД прокомметировали заявление Путина о "русских земель" в Украине : Gazeta.ua 12:35
- "Москва была подчинена Киеву": в МИД ответили Путину на "исконно русские земли" : ForUm 12:34