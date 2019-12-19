Путин опозорился в прямом эфире, говоря об Украине (видео) (68)

Styler РБК-Украина 2019.12.19 14:11

19.12.2019 - 14:05 Владимир Путин опозорился на пресс-конференции (коллаж РБК-Украина) Владимир Путин "наехал" на Ленина из-за исконно украинских земель Владимир Путин на пресс-конференции высказался об Украине и заявил, что тиран Владимир Ленин неправомерно "отдал исконно русские территории" в состав УССР. По мнению Путина, Крым, все Причерноморье и Донбасс "к Украине вообще никогда не имели отношения".