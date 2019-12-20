Фото: в обороте появилась монета номиналом 5 гривен (50)

UA.news 2019.12.20 09:48

20/12/2019 Национальный банк Украины ввел в оборот монету номиналом 5 гривен. На ней, как и на банкноте, изображен Богдан Хмельницкий. Монета номиналом в 5 гривен почти на 2 миллиметра больше в диаметре по сравнению с двугривневой. Ее вес составляет 5,2 грамма. Фото: НБУ Как сообщает НБУ, новыми монетами можно рассчитываться параллельно с банкнотами соответствующих номиналов, причем неограниченный период времени -