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Олимпийского чемпиона из Украины по тяжелой атлетике дисквалифицировали за допинг

Олимпийского чемпиона из Украины по тяжелой атлетике дисквалифицировали за допинг (19)

Маю право 2019.12.19 20:57
Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике украинец Алексей Торохтий дисквалифицирован на два года за применение допинга. Об этом сообщает Международная федерация тяжелой атлетики IWF, пишет theБабель. Отмечается, что Торохтий дисквалифицирован с 18 декабря 2018 года до 17 декабря 2020 года. "В декабре прошлого года IWF опубликовала результаты повторной допинг-пробы украинца, взятой на Олимпиаде-2012, где он выиграл золото в весовой
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2019.12.20 (19)

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