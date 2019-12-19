Олимпийского чемпиона из Украины по тяжелой атлетике дисквалифицировали за допинг (19)

Маю право 2019.12.19 20:57

Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике украинец Алексей Торохтий дисквалифицирован на два года за применение допинга. Об этом сообщает Международная федерация тяжелой атлетики IWF, пишет theБабель. Отмечается, что Торохтий дисквалифицирован с 18 декабря 2018 года до 17 декабря 2020 года. "В декабре прошлого года IWF опубликовала результаты повторной допинг-пробы украинца, взятой на Олимпиаде-2012, где он выиграл золото в весовой