Олимпийского чемпиона из Украины по тяжелой атлетике дисквалифицировали за допинг (19)

2019.12.20 (19)2019.12.19 (23) →
- Олимпийский комитет лишил украинского штангиста золотой медали Олимпиады-2012 : DsNews 10:03
- МОК лишил украинского штангиста Торохтия золота Олимпиады-2012 : Waves-ua 09:59
- МОК лишил украинского штангиста Торохтия золота Олимпиады-2012 : РБК-Україна 09:40
- Допинг. Украинского тяжелоатлета лишили золотой медали Олимпиады : Vector News 09:16
- Украинский спортсмен-тяжелоатлет Алексей Торохтий лишился золотой медали за допинг : Українські Новини 09:14
- Украинского тяжеловеса лишат наград за допинг на Олимпиаде 2012 : Gazeta.ua 09:05
- У штангиста из Украины Тарахтия отобрали золотую медаль Олимпиады из-за допинга : Страна.ua 08:47
- У Торохтия отобрали золотую медаль за Олимпиаду-2012 : Комсомольская Правда в Украине 08:46
- Допинг. Украинского тяжелоатлета лишили золотой медали Олимпиады : ЛІГАБізнесІнформ 08:37
- Украинского тяжелоатлета лишили золотой медали за допинг : ForUm 08:34
- Украинского тяжелоатлета лишили золота из-за допинга : Realist.online 08:25
- Украинского тяжеловеса лишить золотой медали, которую он получил на Олимпиаде в 2012 году : Громадське телебачення 08:06
- Украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий решением МОК лишен золотой медали за допинг : 112.ua 07:30
- Украинский тяжелоатлет лишился золота Олимпиады-2012 из-за допинга : НикВести 07:09
- МОК дисквалифицировал и лишил "золота" ОИ-2012 украинского атлета : Українські національні новини 06:03
- МОК дисквалифицировал и лишил "золота" ОИ-2012 украинского атлета : ПрессОрг24 06:01
- Украинский тяжелоатлет Торохтий лишился золота Олимпиады-2012 из-за допинга : Новое Время 03:39
- У тяжелоатлета из Украины забрали медаль Олимпиады-2012 : Главред 00:35
- МОК лишил Украину олимпийского "золота" : Обозреватель 00:09