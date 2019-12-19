Brexit: Великобритания выйдет из Евросоюза до 31 января - королева (58)

2019.12.20 (58)2019.12.19 (18) →
- Британский парламент одобрил сделку по Brexit : Газета День 21:24
- Британский парламент одобрил план Джонсона по Brexit: что дальше : Vector News 21:16
- Парламент Великобритании одобрил соглашение о выходе из Евросоюза : GuildHall 20:38
- Британский парламент проголосовал за выход из ЕС : Багнет 20:31
- Мужа Елизаветы II принца Филиппа госпитализировали : РБК-Україна 20:10
- Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit, открыв путь к выходу страны из ЕС : Микола.net 20:03
- Великобритания стала на шаг ближе к Brexit : SiteUA 19:48
- В парламенте Великобритании проголосовали за Brexit : Новости мира 19:16
- Британские депутаты одобрили законопроект о Brexit, открыв путь к выходу страны из ЕС : Народный Корреспондент 19:09
- Британский парламент одобрил соглашение о Brexit : Mk.Mk.Ua 19:04
- Британский парламент поддержал сделку по Brexit : InfoResist.org 19:01
- В парламенте Великобритании проголосовали за выход из ЕС : Страна.ua 18:47
- Британский парламент одобрил сделку по Brexit : Front News International 18:37
- Британский парламент поддержал Brexit-план Джонсона : FM-TV 18:36
- Парламент Великобритании одобрил сделку Джонсона по Brexit : ГолосUA 18:35
- Британский парламент одобрил соглашение о Brexit : Спілка Блогерів України 18:30
- В парламенте Великобритании проголосовали за Brexit : Единая Одесса 18:27
- Brexit: парламент Великобритании поддержал соглашение с Брюсселем об условиях выхода из Евросоюза : Ракурс 18:23
- Парламент Великобритании одобрил соглашение о Brexit : Капитал 18:20
- В Британии Палата общин проголосовала за Brexit : Західна iнформаційна корпорація 18:16
- Brexit: британский парламент принял решение по сделке : ASPI 18:13
- В Великобритании парламент одобрил план Джонсона по Brexit : Петр и Мазепа 18:10
- Британский парламент одобрил соглашение о Brexit : Bigmir)net Новости 18:09
- Парламент Великобритании одобрил соглашение по Brexit : MIGnews.com.ua 18:08
- Британский парламент одобрил соглашение о Brexit : Контракты.ua 18:07
- Парламент Британии поддержал законопроект о Brexit : Главком 18:05
- Великобритания проголосовала за Brexit : Gazeta.ua 18:05
- А вот и все: в Британии приняли окончательное решение по Brexit : Экономические новости 18:03
- Британский парламент поддержал Brexit-план Джонсона : Укринформ 18:02
- А вот и все: в Британии приняли окончательное решение по Brexit : Апостроф 18:01
- Парламент Британии одобрил сделку Brexit : УРА-Информ 17:51
- Британский парламент поддержал законопроект о Brexit : the Бабель 17:44
- Британский парламент принял законопроект о Brexit : NewsOne 17:39
- Британский парламент одобрил сделку по Brexit : Главное 17:35
- Великобритания проголосовала за законопроект о Brexit : Gazeta.ua 17:35
- Сделка по Brexit наконец получила поддержку парламента Британии : From-UA.com 17:34
- В Британии наконец проголосовали за закон о Brexit : DsNews 17:33
- Великобритания стала на шаг ближе к Brexit : Дело.ua 17:32
- В парламенте Великобритании проголосовали за Brexit : Elise Journal 17:32
- Британский парламент одобрил сделку по Brexit : РБК-Україна 17:11
- Британия выйдет из Евросоюза: парламент поддержал Brexit : Обозреватель 17:09
- Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit : ICTV Факти 17:06
- Парламент Британии проголосовал за законопроект о Brexit : УНИАН 17:03
- Британский парламент проведет голосование за выход из ЕС : Багнет 17:01