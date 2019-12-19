Brexit: Великобритания выйдет из Евросоюза до 31 января - королева (58)

Ракурс 2019.12.19 16:24

19 дек 2019, 16:06 Великобритания выйдет из состава Европейского Союза до 31 января 2020 года. Об этом королева страны Елизавета II заявила сегодня в обращении к парламенту, сообщает агентство Associated Press. По результатам внеочередных выборов в Великобритании победу одержала Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона, который является сторонником Brexit. Теперь Джонсон должен превратить свои обещания на выборах в политическую реальность.