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Brexit: Великобритания выйдет из Евросоюза до 31 января - королева

Brexit: Великобритания выйдет из Евросоюза до 31 января - королева (58)

Ракурс 2019.12.19 16:24
19 дек 2019, 16:06 Великобритания выйдет из состава Европейского Союза до 31 января 2020 года. Об этом королева страны Елизавета II заявила сегодня в обращении к парламенту, сообщает агентство Associated Press. По результатам внеочередных выборов в Великобритании победу одержала Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона, который является сторонником Brexit. Теперь Джонсон должен превратить свои обещания на выборах в политическую реальность.
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2019.12.20 (58)

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