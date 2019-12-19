Маркарова прокомментировала поручение не проводить ряд расходов до конца года (1)

Новости мира 2019.12.19 16:16
2019-12-19 14:30:56
Алексей Свидров
Глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова прокомментировала
поручение премьер-министра Алексея Гончарука не проводить ряд расходов до
конца года.
"Для всех экспертов и тех, которые знают, и тех, которые почему-то забыли,
что такие меры Минфин и ответственные распорядители делают ежегодно для
обеспечения соблюдения всех бюджетных показателей - как по маякам дефицита,
МИНФИН, РАСПОРЯДИТЕЛЬ, РАСХОД, ПЛАТЕЖ, ГОНЧАРУК, АССИГНОВАНИЕ, Гончарук
, Украина