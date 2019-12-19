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Маркарова прокомментировала поручение не проводить ряд расходов до конца года

Маркарова прокомментировала поручение не проводить ряд расходов до конца года (1)

Новости мира 2019.12.19 16:16
2019-12-19 14:30:56 Алексей Свидров Глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова прокомментировала поручение премьер-министра Алексея Гончарука не проводить ряд расходов до конца года. "Для всех экспертов и тех, которые знают, и тех, которые почему-то забыли, что такие меры Минфин и ответственные распорядители делают ежегодно для обеспечения соблюдения всех бюджетных показателей - как по маякам дефицита,
МИНФИН, РАСПОРЯДИТЕЛЬ, РАСХОД, ПЛАТЕЖ, ГОНЧАРУК, АССИГНОВАНИЕ, Гончарук, Украина
2019.12.20 (1)

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