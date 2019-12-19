"Верните исконно русские земли!" - за что Путин ненавидит Ленина (2)

Dialog.ua 2019.12.19 22:02

Главная / Блоги 19 декабря 2019, 21:39 Российский президент Владимир Путин, похоже, противоречит сам себе: с одной стороны пытается восстановить Советский Союз, с другой стороны, "не понимает логики" действий основателя СССР Владимира Ленина. Российский президент Владимир Путин, похоже, противоречит сам себе: с одной стороны, пытается восстановить Советский Союз, с другой стороны, "не понимает логики" действий основателя СССР Владимира Ленина. В частности,