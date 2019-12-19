"Верните исконно русские земли!" - за что Путин ненавидит Ленина (2)

Dialog.ua 2019.12.19 22:02
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19 декабря 2019, 21:39
Российский президент Владимир Путин, похоже, противоречит сам себе: с одной
стороны пытается восстановить Советский Союз, с другой стороны, "не
понимает логики" действий основателя СССР Владимира Ленина.
Российский президент Владимир Путин, похоже, противоречит сам себе: с одной
стороны, пытается восстановить Советский Союз, с другой стороны, "не
понимает логики" действий основателя СССР Владимира Ленина. В частности,
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