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"Верните исконно русские земли!" - за что Путин ненавидит Ленина

"Верните исконно русские земли!" - за что Путин ненавидит Ленина (2)

Dialog.ua 2019.12.19 22:02
Главная / Блоги 19 декабря 2019, 21:39 Российский президент Владимир Путин, похоже, противоречит сам себе: с одной стороны пытается восстановить Советский Союз, с другой стороны, "не понимает логики" действий основателя СССР Владимира Ленина. Российский президент Владимир Путин, похоже, противоречит сам себе: с одной стороны, пытается восстановить Советский Союз, с другой стороны, "не понимает логики" действий основателя СССР Владимира Ленина. В частности,
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2019.12.20 (2)

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