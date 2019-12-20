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Правительство увеличило бюджет Фонда соцстраха на 1 млрд грн

Правительство увеличило бюджет Фонда соцстраха на 1 млрд грн (41)

Hubs 2019.12.20 11:41
20.12.2019 10:59 Ярослав Бондарчук За счет перевыполнения плана по доходам Правительство на заседании в среду увеличило бюджет Фонда социального страхования Украины (ФССУ) на 2019 год на 1 млрд грн за счет перевыполнения плана по доходам, пишет сайт Фонда социального страхования Украины. Следует отметить, что это вторая корректировка показателей годового бюджета, первоначальную редакцию которого было принято 16.01.2019.
ПОСОБИЕ, СТРАХОВАТЕЛЬ, ПОГРЕБЕНИЕ, ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ, ВЫПЛАТА, ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ, Украина
2019.12.20 (41)

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