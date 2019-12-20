Правительство увеличило бюджет Фонда соцстраха на 1 млрд грн (41)

Hubs 2019.12.20 11:41

20.12.2019 10:59 Ярослав Бондарчук За счет перевыполнения плана по доходам Правительство на заседании в среду увеличило бюджет Фонда социального страхования Украины (ФССУ) на 2019 год на 1 млрд грн за счет перевыполнения плана по доходам, пишет сайт Фонда социального страхования Украины. Следует отметить, что это вторая корректировка показателей годового бюджета, первоначальную редакцию которого было принято 16.01.2019.