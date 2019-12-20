Правительство увеличило бюджет Фонда соцстраха на 1 млрд грн (41)

2019.12.20 (41)2019.12.19 (9) →
- Кабмин разблокировал выплату больничных : FM-TV 17:35
- Кабмин разблокировал выплату больничных : НикВести 17:09
- Кабмин разблокировал выплату больничных : Finance.UA 16:34
- Кабмин разблокировал выплаты больничных : Електронні Вісті 16:30
- Кабмин разблокировал выплату больничных : Городской Дозор 16:03
- В Украине возобновили выплаты больничных : Вести-UA 15:53
- Снова изменения: в Кабмине сообщили об новом порядке выплаты больничных. Как это повлияет на украинцев? : Корупція Інфо 15:52
- Кабмин на 1 млрд грн увеличил расходы на больничные : Гордон 15:35
- В Украине выделили миллиард на больничные и декретные : 49000.com.ua 15:05
- Кабмин увеличил расходы на выплату больничных : Journalist.today 14:47
- Кабмин разблокировал выплаты больничных : ЛІГАБізнесІнформ 14:37
- Кабмин увеличил бюджет ФССУ на свыше 1 млрд грн : Finance.UA 14:34
- Кабмин разблокировал выплату больничных : Антирейд 14:11
- В Украине возобновили выплаты больничных : УРА-Информ 13:51
- Заблокированные больничные: Кабмин обратился к украинцам, прояснив скандал : Hyser 13:43
- В Украине возобновили выплату больничных : DsNews 13:33
- В Украине возобновили выплаты больничных : Bigmir)net Финансы 13:17
- В Украине возобновили выплаты больничных : Весь Харьков 13:10
- В Украине возобновили выплаты больничных : Bigmir)net Новости 13:08
- Выплате больничных быть: Кабмин утвердил начисления : ICTV Факти 13:06
- Правительство выделило на больничные еще миллиард : Depo 13:03
- В Украине возобновили выплаты больничных : АТН 13:01
- В Украине вновь будут выплачивать больничные : Власти.нет 12:44
- В Украине решили коллапс с выплатой больничных: что теперь будет : Обозреватель 12:39
- Кабмин разблокировал выплату больничных : Контракты.ua 12:37
- В Украине возобновили выплаты больничных : Подробности.ua 12:10
- Кабмин дополнительно выделил миллиард гривен на оплату больничных : Аргументы и Факты Украина 12:09
- Кабмин разблокировал выплату больничных : Минфин 12:08
- Кабмин разблокировал выплату больничных : Телеграф.com.ua 11:43
- Правительство увеличило бюджет Фонда соцстраха на 1 млрд грн : Hubs 11:41
- Кабмин дал ФССУ дополнительный 1 млрд грн на больничные и пособия : NewsOne 11:39
- Кабмин увеличил расходы на больничные : Главное 11:35
- Кабмин выделил дополнительно миллиард гривен на выплату больничных и декретных : Сегодня.ua 11:32
- Кабмин добавил миллиард Фонду социального страхования : Капитал 11:20
- Кабмин увеличил бюджет фонда соцстрахования на 1 млрд грн : LB.ua 11:07
- Правительство увеличило расходы на больничные на 1 млрд грн ($42 млн) : Громадське телебачення 11:06
- Кабмин увеличил бюджет ФССУ на свыше 1 млрд грн : Интерфакс-Україна 11:06
- Больничные и декретные: В Украине выделили ещё миллиард : Экономические новости 11:03
- Кабмин разблокировал выплату больничных : УП: Економічна правда 11:03
- На выплаты больничных и декретных выделили еще миллиард гривен : Kiev24 09:49