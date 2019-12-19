Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями Зеленского (1)

Новое Время 2019.12.19 14:39
19 декабря, 14:15
Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями президента
Владимира Зеленского.
Законопроект No 0978 поддержали 330 депутатов на заседании в четверг, 19
декабря.
Закон вступит в силу 1 января 2020 года.
Авторы документа - экс-спикер парламента Андрей Парубий, экс-депутаты
Александр Черненко (Блок Петра Порошенко) и Леонид Емец (Народный фронт).
Этот закон был принят еще Радой предыдущего созыва 11 июля.
КОДЕКС, КАНДИДАТ, ИЗБИРАТЕЛЬ, ЗЕЛЕНСКИЙ, СПИСОК, МАНДАТ, Зеленский
, Разумков
, Украина
, Крым
, Киев