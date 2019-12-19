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Зеленский с детьми звонил Богдану, Гончаруку и Баканову

Зеленский с детьми звонил Богдану, Гончаруку и Баканову (5)

Капитал 2019.12.19 20:20
Президент Владимир Зеленский в День Святого Николая встретился в своем офисе для чаепития с двумя мальчиками Артемом Кирилюком и Никитой Баулой, родители которых погибли во время боевых действий на Донбассе. Видео встречи выложили в соцсетях президента. Зеленский посадил ребят в свое кресло и предложил позвонить с рабочего телефона поочередно голове Офиса президента Андрею Богдану, премьер- министру Алексею Гончаруку и главе СБУ Ивану Баканову.
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2019.12.20 (5)

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