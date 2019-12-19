Зеленский с детьми звонил Богдану, Гончаруку и Баканову (5)

Капитал 2019.12.19 20:20

Президент Владимир Зеленский в День Святого Николая встретился в своем офисе для чаепития с двумя мальчиками Артемом Кирилюком и Никитой Баулой, родители которых погибли во время боевых действий на Донбассе. Видео встречи выложили в соцсетях президента. Зеленский посадил ребят в свое кресло и предложил позвонить с рабочего телефона поочередно голове Офиса президента Андрею Богдану, премьер- министру Алексею Гончаруку и главе СБУ Ивану Баканову.