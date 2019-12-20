В Киеве запретили фейерверки и салюты до окончания войны на Донбассе (44)

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- В Киеве запретили запускать фейерверки до окончания войны в Донбассе : Новости Киева 19:54
- В Киеве запретили фейерверки до конца войны на Донбассе : СЛОВО Одесса 19:49
- В Киеве на новый год запретили фейерверки : Соцпортал 19:36
- Киевсовет запретил салюты до конца войны на Донбассе : Еспресо TV 19:34
- В Киеве запретили запускать фейерверки до окончания войны в Донбассе : Зеркало недели. Украина 19:16
- Горсовет запретил запускать фейерверки в Киеве до конца войны на Донбассе : Громадське телебачення 19:06
- В Киеве запретили фейерверки и салюты до конца военных действий на Донбассе : Вести-UA 18:53
- В Киеве запретили фейерверки и салюты до окончания войны на Донбассе : Фокус 18:04
- В Киеве запретили салюты и фейерверки : Новости Киева 17:54
- В Киеве запретили запускать фейерверки до конца войны на Донбассе : IPnews 17:45
- В Киеве запретили фейерверки и салюты : Hronika.info 17:41
- В столице запретили феерверки : Hubs 17:41
- В Киеве запретили салюты и фейерверки : Хвиля 17:36
- Никаких фейерверков: киевлянам запретили использовать пиротехнику. И вот почему : From-UA.com 17:34
- Киевсовет запретил фейерверки в столице до окончания агрессии РФ : ATR.ua 17:13
- В Киеве запретили салюты и фейерверки до завершения войны на Донбассе : Українська правда 17:11
- В Киеве запретили салюты и фейерверки до конца войны на Донбассе : РБК-Україна 17:11
- Киевсовет запретил фейерверки до окончания войны в Донбассе : Gazeta.ua 17:05
- В Киеве запретили фейерверки и салюты на время войны : ForUm 16:34
- Киевсовет запретил фейерверки и салюты в столице до конца войны на Донбассе : Украина криминальная 16:32
- Киевсовет утвердил порядок проведения массовых мероприятий в Киеве : Електронні Вісті 16:30
- Киевсовет запретил фейерверки в столице до окончания агрессии РФ : Vector News 16:16
- Киевсовет запретил запускать в столице фейерверки до окончания ООС : DsNews 16:04
- Киевсовет запретил фейерверки и салюты в столице до конца военных действий на Донбассе : Утренний город 15:49
- Киевсовет запретил развлекательные мероприятия на Аллее Героев Небесной Сотни и фейерверки : Новое Время 15:39
- Киевсовет запретил фейерверки в столице до окончания агрессии РФ : ЛІГАБізнесІнформ 15:38
- В Киеве запретили запускать фейерверки и салюты до окончания ООС : Інформатор.press 15:36
- В Киеве запретили свободно запускать фейерверки и салюты до окончания ООС : Страна.ua 15:32
- Киев утвердил порядок новогодних праздников: запрещены пиротехника и мероприятия на Аллее Героев Небесной Сотни : Українські Новини 15:14
- Киевсовет запретил фейерверки и салюты в столице до конца войны на Донбассе : LB.ua 15:07
- В Киеве запретили фейерверки до конца военных действий на Донбассе : ЗА Київ 15:01
- В Киеве запретили фейерверки до конца военных действий на Донбассе : Версии.com 14:53
- Киевсовет запретил фейерверки и салюты в столице до конца военных действий на Донбассе : UAzmi 14:44
- Киевсовет запретил использовать фейерверки и пиротехнику : Bigmir)net Новости 14:08
- Киевсовет запретил использование фейерверков на период вооруженной агрессии на востоке Украины : 112.ua 14:00
- В Киеве запретили новогодние фейерверки : ICTV Факти 13:36
- В Киеве запретили фейерверки и салюты во время праздников : UA.news 12:49
- В Киеве запретили салюты и фейерверки во время праздников : Наш Киев 12:05
- В Киеве запретили фейерверки : Подробности.ua 11:39
- Новый год-2020: в Киеве запретили салют в новогоднюю ночь : Аргументы и Факты Украина 11:09
- В Киеве на Новый год запретили фейерверки : Сегодня.ua 09:32