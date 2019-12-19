Главное за день 19 декабря: стрельба в центре Москвы, загнанный в угол Зеленский и новые "механизмы" нардепов (8)

2019.12.20 (8)2019.12.19 (134) →
- Двое убитых и пятеро раненых: в Москве подвели итоги перестрелки у здания ФСБ : Зеркало недели. Украина 02:15
- Установлена личность предполагаемого стрелка с Лубянки : Микола.net 02:03
- Теракт в Москве: стрелок обезврежен, что известно о погибших, подробности : Стена 01:14
- СМИ: Стала известна личность стрелка с Лубянки в Москве : Новости N 01:10
- Бой в центре Москвы. Что происходило около здания ФСБ (ВИДЕО) : Экономические новости 01:03
- В центре Москвы произошла стрельба возле здания ФСБ: в городе введен план "Сирена" : Вибори в Україні та світі 00:15
- Симоньян считает итоги стрельбы у здания ФСБ "новогодним чудом" : Микола.net 00:03
- Расстрел силовиков ФСБ в Москве попал на камеру : В Кулаке 23:56