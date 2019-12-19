Российским "Воровайкам" запрещен въезд в Украину - СБУ (2)

Харків Таймс 2019.12.19 23:44
19.12.2019
Участницам российской группы "Воровайки", концерт которой был анонсирован в
Харькове, запрещен въезд в Украину.
Об этом ХарківTimes узнал из сообщения пресс-центре Службы безопасности
Украины в канале спецслужбы в Telegram.
В сообщении отмечается, что в обществе возник большой резонанс из-за
сообщения о возможном прибытии в Украину российской группы "Воровайки".
"Сообщаем, что в настоящее время действует запрет въезда участникам этого
ВЪЕЗД, УКРАИНА, ПАВЛОВА, ДИАНА, ГРУППА, УЧАСТНИЦА, Воровайки
, Россия
, Украина
, Киев
, Одесса
, Харьков
, Крым
, Севастополь
, Донецк