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Российским "Воровайкам" запрещен въезд в Украину - СБУ

Российским "Воровайкам" запрещен въезд в Украину - СБУ (2)

Харків Таймс 2019.12.19 23:44
19.12.2019 Участницам российской группы "Воровайки", концерт которой был анонсирован в Харькове, запрещен въезд в Украину. Об этом ХарківTimes узнал из сообщения пресс-центре Службы безопасности Украины в канале спецслужбы в Telegram. В сообщении отмечается, что в обществе возник большой резонанс из-за сообщения о возможном прибытии в Украину российской группы "Воровайки". "Сообщаем, что в настоящее время действует запрет въезда участникам этого
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2019.12.20 (2)

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