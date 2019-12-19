Российским "Воровайкам" запрещен въезд в Украину - СБУ (2)

Харків Таймс 2019.12.19 23:44

19.12.2019 Участницам российской группы "Воровайки", концерт которой был анонсирован в Харькове, запрещен въезд в Украину. Об этом ХарківTimes узнал из сообщения пресс-центре Службы безопасности Украины в канале спецслужбы в Telegram. В сообщении отмечается, что в обществе возник большой резонанс из-за сообщения о возможном прибытии в Украину российской группы "Воровайки". "Сообщаем, что в настоящее время действует запрет въезда участникам этого