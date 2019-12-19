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Стрельба у ФСБ на Лубянке: озвучена цель нападения и первые подробности

Стрельба у ФСБ на Лубянке: озвучена цель нападения и первые подробности (7)

Главред 2019.12.19 22:35
19 декабря 2019, 22:05 Атаку считают провокацией. Злоумышленника нейтрализовали / Фото: скриншот из видео Провокация в день выступления президента России Владимира Путина по случаю Дня работника органов безопасности могла стать целью нападения на здание ФСБ на Лубянке в центре Москвы. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к ФСБ, первые сведения о стрельбе появились около 18:10.
СТРЕЛЬБА, ЛУБЯНКА, МОСКВА, ПРИЕМНАЯ, ЗДАНИЕ, ПЕРЕСТРЕЛКА, Москва, Россия
2019.12.20 (7)

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