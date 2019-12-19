Стрельба у ФСБ на Лубянке: озвучена цель нападения и первые подробности (7)

2019.12.20 (7)2019.12.19 (102) →
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- Кто стрелял в Москве под ФСБ на Лубянке: первые сведения и фото 18+ : ГЛАВПОСТ 01:35
- Кто стрелял в Москве под ФСБ на Лубянке: первые сведения и фото 18+ : 24 канал 01:30
- Стрельба в Москве: в ФСБ заявляют, что "нейтрализовали" преступника : GlavPost.Com 00:38
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