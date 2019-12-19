В Киеве переименовали улицы Маршала Гречко и Горького (14)

ForUm 2019.12.19 22:04

Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали ряд переименований столичных улиц, сообщает пресс-служба Киевсовета. В частности переименованы: 1) улица Ивана Шевцова на улицу Василия Макуха в Шевченковском районе; 2) улица Маршала Гречко на улицу Ивана Выговского в Подольском районе; 3) улица Горького на улицу Тодося Осьмачки в Деснянском районе; 4) улица Подвойского на улицу Юрия Глушко в Шевченковском районе.