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В Грузии совершили покушение на сына экс-президента

В Грузии совершили покушение на сына экс-президента (21)

Сегодня.ua 2019.12.19 20:47
19 декабря, 20:36 Цотне Гамсахурдии - средний сын первого главы государства Звиада Гамсахурдии Цотнэ Гамсахурдия. Фото: скриншот В Грузии произошло нападение на сына первого и ныне покойного президента страны Звиада Гамсахурдии. Ссылаясь на грузинское МВД, "Первый канал" Грузии сообщает, что покушение на второго сына экс-главы государства Цотнэ Гамсахурдии, которого ранее и самого признали виновным в попытке убийстве, произошло в центральном районе
ПРЕЗИДЕНТ, СЫН, ГРУЗИЯ, ТБИЛИСИ, ГАМСАХУРДИЯ, РАНЕНИЕ, Рустави-2, Грузия, Тбилиси, Украина
2019.12.20 (21)

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