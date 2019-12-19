В Грузии совершили покушение на сына экс-президента (21)

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- Сына первого президента Грузии тяжело ранили в Тбилиси : Kramatorsk.info 09:52
- В Грузии тяжело ранили сына первого президента : Journalist.today 09:47
- На сына экс президента совершили покушение: раненого доставили в больницу : NewsProUA 09:22
- Сына первого президента Грузии Цотне Гамсахурдию пытались убить : Znaj.ua 09:16
- В Тбилиси пытались убить сына первого президента Грузии : Bigmir)net Новости 09:09
- В Тбилиси неизвестные напали на сына первого президента Грузии и нанесли ему тяжелые увечья : Iнше ТВ 08:44
- В Тбилиси ранили сына первого президента Грузии : Еспресо TV 08:33
- Сын первого президента Грузии тяжело ранен : DsNews 08:33
- Сына первого президента Грузии тяжело ранили в Тбилиси : UAzmi 08:14
- В Тбилиси пытались убить сына первого президента Грузии : НикВести 08:09
- В Тбилиси ранили сына первого президента Грузии : NewsMir.info 08:08
- Ранен в голову и грудь: в Грузии жестоко порезали сына первого президента : Главред 07:05
- На сына бывшего президента Грузии напали, он в тяжелом состоянии : Комментарии.UA 06:20
- В Грузии тяжело ранили сына первого президента : РБК-Україна 06:11
- Сына первого президента Грузии тяжело ранили в Тбилиси : Укринформ 05:17
- В Тбилиси пытались убить сына первого президента Грузии : Зеркало недели. Украина 04:16
- Покушение на сына президента: в Грузии сделали экстренное заявление : Акценты 01:09
- В Тбилиси совершили покушение на сына первого президента Грузии : Новости N 00:10
- В Тбилиси совершили покушение на сына первого президента Грузии : NewsMir.info 00:07
- "Состояние тяжелое": в Тбилиси совершили покушение на сына первого президента Грузии : Факты 00:04
- В Тбилиси пытались убить сына первого президента Грузии Цотне Гамсахурдию : 112.ua 00:00