Коломойский возглавит наблюдательный совет "1 + 1" (15)

2019.12.20 (15)2019.12.19 (28) →
- Стало известно, кто возглавит набсовет телеканала "1+1" : From-UA.com 10:04
- Коломойский возглавит набсовет телеканала "1+1" : Kherson.life 09:49
- Коломойский возглавил Набсовет телеканала "1+1" : 06237.com.ua Новогродовка и Селидово 09:29
- Игорь Коломойский возглавил набсовет собственного медиахолдинга : Fin.org.ua 08:30
- Коломойский возглавит наблюдательный совет "1 + 1" : Власти.нет 08:14
- Игорь Коломойский возглавил набсовет собственного медиахолдинга : Укрудпром 08:14
- Олигарх Коломойский стал главой наблюдательного совета канала "1+1" : ReplyUA.net 08:11
- Коломойский возглавил набсовет телеканала "1+1" : Гордон 08:05
- Коломойский возглавил Наблюдательный совет "1+1" : Позиция 07:29
- Коломойский возглавит наблюдательный совет "1+1" : Слово і Діло 06:12
- Коломойский возглавил набсовет "1+1 : МариоНетки.net 05:56
- Телеканал "1+1" назначил нового гендиректора, а Набсовет возглавит Коломойский : 112.ua 02:30
- Коломойский возглавил Наблюдательный совет телеканала "1+1" : Gazeta.ua 01:05
- Коломойский возглавил Набсовет "плюсов" : Vector News 00:15