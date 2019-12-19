Коломойский возглавит наблюдательный совет "1 + 1" (15)

Українські національні новини 2019.12.19 22:48

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Игорь Коломойский как главный акционер медиа-группы возглавит Наблюдательный совет ООО "ТРК "Студия 1+1". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба 1+1 медиа. 19 декабря 1+1 медиа завершила процесс децентрализации и представила обновленную структуру управления группой. Новым председателем правления 1+1 медиа и генеральным директором 1+1 медиа назначен директор направления платного телевидения и исполнительного