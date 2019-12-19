На строительстве моста в Станице Луганской чиновники пытались украсть более 10 миллионов - прокуратура (8)

ОстроВ 2019.12.19 21:10

19.12.2019 20:54. Факты злоупотребления и хищения бюджетных средств во время капитального ремонта моста в Станично-Луганском районе, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области. Так, правоохранителями проведен ряд обысков по месту нахождения фигурантов заказчика и подрядных организаций, в ходе которых изъяты документы о проведении капитального строительства моста через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе.