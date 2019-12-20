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В Сети оказались данные баснословного количества пользователей Facebook

В Сети оказались данные баснословного количества пользователей Facebook (40)

Главред 2019.12.20 14:05
20 декабря 2019, 13:35 Киберпреступники могли воспользоваться данными пользователей Facebook в своих целях, считают эксперты. База данных c личными данными свыше 267 млн пользователей Facebook оказалась в Сети / Reuters В Сети в открытом доступе оказалась база дынных, в которой была информация о свыше 267 млн пользователей соцсети Facebook (принадлежит одноименной американской компании). В базе данных были номера телефонов и имена пользователей Facebook,
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