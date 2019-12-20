Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Хацкевич возглавил "Ротор". Шацких - в тренерском штабе

Хацкевич возглавил "Ротор". Шацких - в тренерском штабе (29)

Tribuna.com Украина 2019.12.20 11:48
"Ротор" объявил о назначении Александра Хацкевича главным тренером. Специалист приступит к работе 12 января на сборе клуба в Турции. Последним его клубом киевское "Динамо", откуда тренер был уволен в августе этого года. Хацкевич ранее работал с минским "Динамо", юношеской и национальной сборными Беларуси, "Витебском", а также в тренерском штабе сборной Украины. В его штаб вошли тренер по физподготовке Виталий Шпанюк, тренер вратарей
РОТОР, ШАЦКИХ, ТРЕНЕР, ДИНАМО, ВИТАЛИЙ, КЛУБ, Хацкевич, Шацких, Шпанюк, Варивончик, Киев, Турция, Россия, Украина, Беларусь, Волгоград, Витебск

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2019
© InfoStream, 2019