Хацкевич возглавил "Ротор". Шацких - в тренерском штабе (29)

Tribuna.com Украина 2019.12.20 11:48

"Ротор" объявил о назначении Александра Хацкевича главным тренером. Специалист приступит к работе 12 января на сборе клуба в Турции. Последним его клубом киевское "Динамо", откуда тренер был уволен в августе этого года. Хацкевич ранее работал с минским "Динамо", юношеской и национальной сборными Беларуси, "Витебском", а также в тренерском штабе сборной Украины. В его штаб вошли тренер по физподготовке Виталий Шпанюк, тренер вратарей