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До 16 часов 20 декабря все игорные заведения должны быть закрыты - МВД

До 16 часов 20 декабря все игорные заведения должны быть закрыты - МВД (60)

Громадське телебачення 2019.12.20 12:36
Ярослав Винокуров Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков дал поручение Национальной полиции Украины прекратить функционирование всех игорных заведений в Украине до 16 часов 20 декабря 2019 года. Соответствующее поручение Аваков дал в пределах принятого 20 декабря правительственного постановления о борьбе с игорным бизнесом, сообщает пресс-служба МВД. "Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и
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