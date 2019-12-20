До 16 часов 20 декабря все игорные заведения должны быть закрыты - МВД (60)

Громадське телебачення 2019.12.20 12:36

Ярослав Винокуров Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков дал поручение Национальной полиции Украины прекратить функционирование всех игорных заведений в Украине до 16 часов 20 декабря 2019 года. Соответствующее поручение Аваков дал в пределах принятого 20 декабря правительственного постановления о борьбе с игорным бизнесом, сообщает пресс-служба МВД. "Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и