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Кабмин запретил залы игровых автоматов под видом государственных лотерей - за ночь закрыли более 150 заведений

Кабмин запретил залы игровых автоматов под видом государственных лотерей - за ночь закрыли более 150 заведений (85)

Преступности.нет 2019.12.20 10:18
Кабинет Министров Украины в пятницу, 20 декабря, на внеочередном заседании исключил возможное распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей и начал массовую борьбу с незаконным игорным бизнесом. Об этом сообщается на сайте правительства. Ночью уже закрыли более 150 заведений по Украине и изъяли оборудование на 46 миллионов гривен. "В Украине работает только три оператора государственных лотерей.
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