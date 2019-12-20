Детективы НАБУ проводят обыски на телеканале "Думская TV" (38)

- Сегодня в офис одесского телеканала "Думская ТВ" нагрянуло с обысками НАБУ : Одесский Курьер 12:49
- В Одессе детективы НАБУ пришли с обыском на местный телеканал: видео : Сегодня.ua 12:47
- На телеканале "Думская TV" проходят обыски (ФОТО, ВИДЕО) : Journalist.today 12:47
- Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски на одесском телеканале : Times.com.ua 12:44
- Сотрудники НАБУ обыскивают телеканал Гончаренко : Таймер Одесса 12:44
- НАБУ проводит обыск на телеканале : Gazeta.ua 12:35
- Старые времена возвращаются: НАБУ нагрянуло с обысками на известный телеканал, фото и видео : Апостроф 12:31
- НАБУ пришло с обысками на одесский телеканал (ВИДЕО, ФОТО) : Ракурс 12:24
- Детективы НАБУ проводят обыски на телеканале "Думская TV" в Одессе : Деловая Одесса 12:23
- НАБУ обыскивает здание телеканала "Думская TV" : Зеркало недели. Украина 12:16
- НАБУ проводит обыски на телеканале "Думская TV" . ВИДЕО : UAzmi 12:14
- Детективы НАБУ проводят обыски на телеканале "Думская TV" : Odessa Online 12:13
- НАБУ пришла с обысками в офис одесского телеканала : Телеграф.com.ua 12:13
- Обыски идут на одесском телеканале Думская TV : Трасса Е95 12:13
- Одесский телеканал заявил об обысках : РБК-Україна 12:11
- НАБУ проводит обыски на "ДумскаяТВ" : Українська правда 12:11
- НАБУ нагрянуло с обысками к одесским журналистам. Фото и видео : Обозреватель 12:09
- НАБУ пришло с обыском в одесское СМИ "Думская" : НикВести 12:09
- НАБУ проводит обыски в офисе одесского телеканала "Думская TV " : Интерфакс-Україна 12:07
- НАБУ проводит обыски на одесском телеканале "Думская TV" : Одесский Наблюдатель 12:03
- Детективы НАБУ проводят обыски на телеканале "Думская TV" : Одесский Наблюдатель 12:03
- НАБУ проводит обыски на одесском телеканале "Думская TV" : Zachem 12:00
- В Одессе обыскивают офис телеканала (фото, видео) : Мегафон.od.ua 11:59
- НАБУ проводит обыски на телеканале "Думская TV" : Waves-ua 11:59
- В Одессе НАБУ проводит обыски на телеканале "Думская TV" : Західна iнформаційна корпорація 11:46
- Телеканал "Думская TV" заявил об обысках в редакции : the Бабель 11:43
- На телеканале "Думская TV" проходят обыски (ВИДЕО) : Hubs 11:41
- На телеканале Думская TV идут обыски : Bigmir)net Новости 11:38
- НАБУ пришло с обыском в одесское СМИ "Думская" (ФОТО, ВИДЕО) : Інформатор.press 11:36
- Телеканал "Думская TV" заявил об обысках в редакции : Шиповник.ua 11:35
- НАБУ проводит обыски на телеканале "Думская TV" : 112.ua 11:30
- В Одессе НАБУ обыскивает телеканал нардепа Гончаренко : Досье 11:28
- Одесский телеканал заявил об обысках со стороны НАБУ (видео) : УНИАН 11:18
- НАБУ проводит обыски в помещении телеканала "Думская" : FaceNews 11:15
- НАБУ проводит обыски на одном из одесских телеканалов (видео) : Одесса-Медиа 11:13
- НАБУ проводит обыски в помещении телеканала "Думская TV" : DsNews 11:03
- НАБУ проводит обыски на телеканале "Думская TV" : Думская.net 11:03
- НАБУ обыскивает одесский телеканал "Думская ТВ" (ВИДЕО) : Дело.ua 11:02