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Детективы НАБУ проводят обыски на телеканале "Думская TV"

Детективы НАБУ проводят обыски на телеканале "Думская TV" (38)

Odessa Online 2019.12.20 12:13
11:14 20 декабря 2019 В офисе телеканала на улице Канатной проводятся следственные действия. 20 декабря в 9:30 детективы НАБУ нагрянули с обысками в офис телеканала "Думская TV". Эту информацию Odessa.online подтвердил генеральный директор телекомпании Юрий Басюк. По его словам, детективы НАБУ проводят обыски на основании постановления суда. По предварительной информации, cледственные действия связаны с тем, что у
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