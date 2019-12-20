Детективы НАБУ проводят обыски на телеканале "Думская TV" (38)

Odessa Online 2019.12.20 12:13

11:14 20 декабря 2019 В офисе телеканала на улице Канатной проводятся следственные действия. 20 декабря в 9:30 детективы НАБУ нагрянули с обысками в офис телеканала "Думская TV". Эту информацию Odessa.online подтвердил генеральный директор телекомпании Юрий Басюк. По его словам, детективы НАБУ проводят обыски на основании постановления суда. По предварительной информации, cледственные действия связаны с тем, что у