Кабмин назначил Лещенко членом набсовета "Укрзализныци"  (44)

- "Вовремя подлизал": экс-нардеп Лещенко назначен в набсовет Укрзализныци : Главред 15:05
- Лещенко стал членом набсовета Укрзализныци : Версии.com 14:53
- Членом наблюдательного совета "Укрзализныци" стал журналист и экс-депутат : UA.news 14:49
- Скандальный экс-нардеп Сергей Лещенко попал в набсовет "Укрзалізниці" : Fin.org.ua 14:45
- Экс-нардепа Лещенко назначили членом наблюдательного совета "Укрзалізниці" : the Бабель 14:44
- Скандальный экс-нардеп Сергей Лещенко попал в набсовет "Укрзалізниці" : Укрудпром 14:44
- Кабмин назначил Лещенко членом набсовета "Укрзализныци" : UAzmi 14:44
- Лещенко был назначен членом наблюдательного совета Укрзализныци : Еспресо TV 14:34
- Кабмин нашел должность для еще одного известного "еврооптимиста" : Realist.online 14:25
- Кабмин назначил новых членов набсовета "Укрзализныци" : Українські Новини 14:14
- Экс-нардеп Лещенко стал членом набсовета "Укрзализныци" : Слово і Діло 14:11
- Лещенко назначили членом набсовета "Укрзалізниці" : Обозреватель 14:09
- Кабмин изменил представителей государства в набсовете Укрзализныци : NewsMir.info 14:08
- Кабмин изменил представителей государства в набсовете Укрзализныци : Укринформ 14:03
- Кабмин назначил экс-нардепа Лещенко членом набсовета Укрзализныци : Телеграф.com.ua 13:43
- Кабмин назначил С.Лещенко членом набсовета "Укрзализныци" : Транспортный бизнес 13:42
- Лещенко стал членом наблюдательного совета Укрзализныци : Bigmir)net Новости 13:38
- Экс-нардеп Лещенко стал членом наблюдательного совета "Укрзализныци" : УНИАН 13:33
- Лещенко "трудоустроился" в "Укрзализныце" : Depo 13:32
- Экс-депутат Лещенко стал членом наблюдательного совета "Укрзализныци" : Рубрика 13:31
- Лещенко вошел в наблюдательный совет "Укрзализныци" : Комсомольская Правда в Украине 13:16
- Лещенко стал членом наблюдательного совета "Укрзализныци" : Vector News 13:15
- Лещенко назначили членом наблюдательного совета "Укрзализныци" : Вести.ua 13:14
- Кабмин назначил Лещенко членом набсовета "Укрзалізниці" : ATR.ua 13:13
- Кабмин назначил Журавлева и Лещенко членами набсовета Укрзализныци : НВ Бизнес 13:12
- Экс-нардеп Лещенко стал членом наблюдательного совета "Укрзализныци" : РБК-Україна 13:10
- Кабмин назначил Журавлева и Лещенко членами набсовета Укрзализныци : Новое Время 13:09
- Кабмин назначил Лещенко членом набсовета Укрзалізниці : ЛІГАБізнесІнформ 13:07
- Кабмин назначил экс-нардепа Лещенко членом набсовета "Укрзалізниці" : Гордон 13:05
- Лещенко стал членом наблюдательного совета "Укрзализныци" : Главное 13:05
- Лещенко стал членом набсовета "Укрзализныци" : УП: Економічна правда 13:04
- Экс-депутат Лещенко стал членом набсовета "Укрзализныци" - Кабмин : Страна.ua 13:02
- Лещенко и Журавлев стали новыми членами набсовета "Укрзализныци", - указ КМУ : 112.ua 13:00
- Лещенко назначен членом набсовета "Укрзалізниці" : Зеркало недели. Украина 12:46
- Кабмин назначил советника министра инфраструктуры Журавлева и экс-депутата Лещенко членами набсовета "Укрзализныци" : Интерфакс-Україна 12:36
- Журналист Лещенко стал членом набсовета "Укрзализныци" : Порты Украины 12:20
- Лещенко стал членом наблюдательного совета "Укрзализныци" : Українська правда 12:11
- Лещенко вошел в наблюдательный совет "Укрзализныци" : Data.ua 12:04
- Экс-нардеп Лещенко вошел в Набсовет Укрзализныци : UaProm 11:49
- Бывшие "антикоррупционеры" из БПП получили должности от ЗЕкоманды : RUpor.info 11:41
- Лещенко и советник Криклия стали новым членами набсовета "Укрзалізниці" : Петр и Мазепа 11:39
- Лещенко вошел в набсовет "Укрзализныци" : LB.ua 11:07
- Лещенко теперь будет работать в наблюдательном совете "Укрзализныци" : DsNews 11:03