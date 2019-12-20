Кабмин назначил Лещенко членом набсовета "Укрзализныци"  (44)

UAzmi 2019.12.20 14:44

2019-12-20 14:20 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на распоряжение Кабмина No 1309-р от 18 декабря. "Выбрать членами наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога" Журавлева Олега Сергеевича и Лещенко Сергея Анатольевича как представителей государства", - говорится в тексте документа. Согласно распоряжению, досрочно прекращаются полномочия членов наблюдательного совета "Укрзализныци" Даниэля Билака Е. и Константина