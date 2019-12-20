ГБР и СБУ проводят обыски в "5 элементе" (35)

- К Порошенко нагрянули люди в балаклавах, отвертеться не получится: что происходит, кадры : Politeka 15:10
- В спортклуб Порошенко пришли с обысками : Громадське телебачення 15:06
- Обыски в спортклубе Порошенко: появились подробности : ЗА Київ 15:01
- ГБР и СБУ пришли с обысками в фитнес-клуб "5 элемент" : Гордон 14:35
- ГБР и СБУ проводят обыски в "5 элементе" : ОРД 14:15
- ГБР и СБУ проводят обыски в киевском клубе "5 элемент" Петра Порошенко : Олигарх Медиа 14:14
- В партию и спортклуб Порошенко пришли с обысками : Главред 14:05
- ГБР и СБУ проводят обыски в спортклубе Порошенко : ForUm 14:04
- СБУ пришла с обысками в фитнес-центр по делу "Кузницы на Рыбацком" : Еспресо TV 14:03
- В элитном спортклубе Порошенко прошли обыски : Сегодня.ua 14:02
- ГБР проводит обыски в клубе 5 элемент и офисе Европейской солидарности : ICTV Факти 13:36
- В спортклубе Порошенко проходят обыски : Finance.UA 13:34
- СБУ и ГБР пришли с обыском в спорткомплекс "5 элемент" : Depo 13:33
- ГБР и СБУ проводят обыски в связанном с Порошенко спортклубе "5 элемент" : 112.ua 13:30
- В связанном с Порошенко в спортклубе "5 элемент" проводят обыск 20 December 2019, 13:05 : Николаев в подробностях 13:28
- ГБР и СБУ пришли с обысками в киевский спортклуб Порошенко (ФОТО) : Ракурс 13:23
- В спортклубе Порошенко "5 элемент" проводят обыск : Українські Новини 13:14
- СБУ проводит обыски в столичном клубе "5 элемент" - экс-нардеп : ДнепрCity.net 13:06
- В столичном клубе "5 элемент" проводит обыски СБУ : UA.news 12:49
- Зеленский взялся за Порошенко : IPnews 12:45
- Люди с автоматами: СБУ пришла с обыском к Порошенко с Кононенко : From-UA.com 12:35
- В спортклубе Порошенко проходят обыски : УП: Економічна правда 12:34
- В спортклубе "5 элемент" проходят обыски по делам Порошенко : Экономика от Пророка 12:27
- СБУ проводит обыски в столичном клубе "5 элемент" - экс-нардеп : DailyUA 12:24
- СБУ пришла с обыском в спортклуб "5 элемент" в Киеве : LB.ua 12:07
- СБУ проводит обыски в столичном клубе "5 элемент" - экс-нардеп : Українські національні новини 11:33
- СБУ проводит обыски в спортклубе Порошенко, - Корогодский : DsNews 11:33
- СБУ проводит обыски в столичном клубе "5 элемент" - экс-нардеп : ПрессОрг24 11:32
- Силовики пришли с обысками в клуб, связанный с Порошенко: опубликовано фото : Апостроф 11:31
- СБУ проводит обыски в клубе "5 элемент", который связывают с Порошенко и Кононенко: фото : Znaj.ua 11:15
- Бывший нардеп сообщил об обыске правоохранителей в спортклубе 5 элемент : ASPI 11:13
- В спортклубе Порошенко обыски : Українська правда 11:10
- СБУ проводит обыски в клубе "5 элемент", который связывают с Порошенко и Кононенко: фото : Znaj.ua 10:45