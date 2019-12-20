ГБР и СБУ проводят обыски в "5 элементе" (35)

ОРД 2019.12.20 14:15

Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины проводят обыски в спортивном клубе "5 элемент", конечными бенефициарами которого являются бывший Президент Петр Порошенко и экс-депутат Игорь Кононенко (фракция "Блок Петра Порошенко"). Об этом Українським Новинам сообщила спикер ГБР Анжелика Иванова. "ГБР проводит обыски под оперативным сопровождением СБУ", - сказала она. Иванова отметила, что обыски проходят не только в "5 элементе", но и в