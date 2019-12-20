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Медведчук приехал к Путину с идеей переговоров в нормандском формате на уровне парламентов

Медведчук приехал к Путину с идеей переговоров в нормандском формате на уровне парламентов (39)

IPress.ua 2019.12.20 16:06
Российский президент похвалил своего кума Президент России Владимир Путин в пятницу встретился в Санкт-Петербурге со своим кумом Виктором Медведчуком. Фото: facebook.com/MEDVEDCHUKVV Об этом говорится на сайте Кремля, передает LB.ua. "Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с первым заместителем председателя правительства - министром финансов Российской Федерации Антоном Силуановым и главой политсовета украинской партии" Оппозиционная
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