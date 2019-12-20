Медведчук приехал к Путину с идеей переговоров в нормандском формате на уровне парламентов (39)

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- Путин поддержал инициативу Медведчука о межпарламентском диалоге между Украиной, Россией, Германией и Францией : Подробности.ua 15:39
- Путин поддержал инициативу Медведчука о межпарламентском диалоге между Украиной, Россией, Германией и Францией : ГолосUA 15:35
- Путин поддержал инициативу Медведчука о межпарламентском диалоге между Украиной, Россией, Германией и Францией : ForUm 15:34
- Межпарламентский диалог между Украиной, Россией, Германией и Францией: Путин поддержал инициативу Медведчука : Znaj.ua 15:16
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- Путин хочет, чтобы его кум представлял Украину на следующем "нормандском саммите" : Front News International 14:37
- Путин поддержал новую идею Медведчука по "нормандскому формату" : Gazeta.ua 14:35
- Путин встретился в Санкт-Петербурге с Медведчуком : Експерт-центр 14:33
- Путин поддержал идею Медведчука о межпарламентском диалоге в "нормандском формате" : MIGnews.com.ua 14:08
- Путин и Медведчук придумали новую схему для нормандского формата : Bigmir)net Новости 14:08
- Путин встретился с Медведчуком в Петербурге. Поддержал идею привлечь депутатов в "нормандский формат" : Kramatorsk.info 13:52
- Путин встретился с Медведчуком и поддержал его идею по "нормандскому формату" : InfoResist.org 13:46
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- Путин поддержал идею Медведчука о межпарламентском диалоге в "нормандском формате" с целью достижения мира на Донбассе : NewsOne 13:39
- Медведчук приехал к Путину с идеей переговоров в "нормандском формате" на уровне парламентов : LB.ua 13:37
- Путин встретился в Петербурге с Медведчуком: говорили о привлечении депутатов к "нормандскому формату" и о газе : Громадське телебачення 13:36
- Путин встретился с Медведчуком: президент РФ поддержал идею межпарламентского диалога в "нормандском формате" : Рубрика 13:31
- Путин поддержал идею Медведчука о межпарламентском диалоге в "нормандском формате" с целью достижения мира на Донбассе : 112.ua 13:30
- Медведчук опять попытался протянуть свой план решения конфликта на Донбассе - СМИ : Lenta.ua 13:07
- Путин поддерживает идею Медведчука о межпарламентском диалоге в нормандском формате : Интерфакс-Україна 13:06
- Межпарламентский диалог в "нормандском формате". Медведчук предложил, Путин одобрил : Times.com.ua 12:44