Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Все игорные заведения должны быть закрыты сегодня до 16:00, - Аваков

Все игорные заведения должны быть закрыты сегодня до 16:00, - Аваков (70)

Фокус 2019.12.20 14:04
2019-12-20 13:21:03 Фото: пресс-служба МВД Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что полиция готова к выполнению приказа Министр внутренних дел Арсен Аваков дал поручение Нацполиции прекратить функционирование всех игорных заведений в Украине до 16 часов 20 декабря 2019. Об этом сообщает пресс-служба МВД. "Постановление Кабинета министров уже опубликовано и вступило в силу.
ЗАВЕДЕНИЕ, ЛОТЕРЕЯ, АВАКОВ, АРСЕН, ПРИКАЗ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ, Аваков, Клименко, Околит, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2019
© InfoStream, 2019