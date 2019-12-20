Все игорные заведения должны быть закрыты сегодня до 16:00, - Аваков (70)

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- Аваков приказал закрыть все игорные заведения : Новости N 15:10
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- "До вечера должны быть закрыты все игровые заведения в Украине", - Аваков : Корабелов.инфо 14:53
- Аваков потребовал от полиции до 16:00 закрыть игорные заведения по всей Украине : Karachun.com.ua 14:48
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- Арсен Аваков приказал сегодня закрыть все игорные заведения под вывеской государственных лотерей : Укрудпром 14:44
- Аваков потребовал до конца дня закрыть все игорные заведения в Украине : Фраза.ua 14:37
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- Дедлайн поставлен: Аваков потребовал закрыть все игорные заведения в Украине - видео : Realist.online 14:25
- Игорные заведения закроются до 16:00, - Аваков : #Буквы 14:19
- Аваков поручил закрыть все игровые клубы до 16:00 пятницы : Begemot.media 14:17
- Аваков: полиция прекращает деятельность игорных заведений, реакция соцсетей : ASPI 14:13
- Никаких лото, лотерей и залов игровых автоматов: до 16:00 20 декабря полиция должна закрыть все : Одессит.ua 14:13
- Аваков дал пару часов на закрытие всех игорных заведений : Подробности.ua 14:10
- Аваков потребовал до конца дня закрыть все игорные заведения в Украине : NewsMir.info 14:08
- Все игорные заведения должны быть закрыты сегодня до 16:00, - Аваков : Фокус 14:04
- Полиция Харькова готова закрыть все лотереи за три часа : KharkivToday 14:04
- Министр МВД дал задание полиции до 16 часов 20 декабря закрыть все игорные заведения : 0564.ua Кривой Рог 14:01
- Аваков приказал сегодня закрыть все игорные заведения : Вести-UA 13:53
- Аваков приказал закрыть все игорные заведения : Версии.com 13:53
- К 16:00 сегодняшнего дня все игорные заведения должны быть закрыты , - Аваков дал поручение Нацполиции : Kramatorsk.info 13:52
- Аваков поручил нацполиции закрыть игорные заведения : Електронні Вісті 13:46
- Полиция сегодня же закроет все игорные заведения - Аваков : Зеркало недели. Украина 13:46
- Аваков приказал закрыть все игорные заведения : FaceNews 13:45
- В Украине закроют все игорные заведения - Аваков : ReplyUA.net 13:41
- Аваков потребовал от полиции до 16.00 пятницы закрыть все игорные заведения в Украине : Новости Донбасса 13:39
- Аваков дал полицейским несколько часов, чтобы закрыть все игорные заведения по Украине : NewsOne 13:39
- Аваков дал команду: игорные залы закроют по всей Украине : ГолосUA 13:35
- Полиция должна прекратить деятельность игорных заведений до конца дня, - Аваков : Шиповник.ua 13:35
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- С сегодняшнего дня полиция закрывает все игорные заведения, - Аваков : Рубрика 13:31
- В Украине запретили игорный бизнес: Аваков сделал заявление : Апостроф 13:31
- К 16:00 сегодняшнего дня все игорные заведения должны быть закрыты , - Аваков дал поручение Нацполиции : Prioritet.org 13:22
- Аваков поручил полиции до 16 часов прекратить работу игорных заведений : ПрессОрг24 13:16
- Аваков поручил закрыть игорные заведения уже сегодня : Українські Новини 13:14
- Аваков назвал дедлайн для закрытия игорных заведений : Слово і Діло 13:12
- Сегодня до 16:00 полиция должна закрыть все игорные заведения : Nikopolnews.net 13:11