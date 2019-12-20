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Полиция открыла дело и задержала трех граждан Беларуси из-за потасовки с правоохранителями в центре Киева

Полиция открыла дело и задержала трех граждан Беларуси из-за потасовки с правоохранителями в центре Киева (43)

Интерфакс-Україна 2019.12.20 17:06
Полиция Киева задержала троих граждан Республики Беларусь и открыла дело по факту столкновения в пятницу на ул.Крещатик, в результате которого пострадали 4 правоохранителя. "По данному факту следственным отделом Печерского УП ГУНП в Киеве начато уголовное производство по ч.2 ст.345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и в порядке ст.
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