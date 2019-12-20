В НАБУ назвали причину обысков на телеканале "Думская TV" (36)

- НСЖУ осуждает действия НАБУ, которые блокируют работу канала "Думская TV" : Укринформ 15:17
- В НАБУ заявили, что обыски на телеканале "Думская" не связаны с деятельностью журналистов : Українські Новини 15:14
- НСЖУ осуждает действия НАБУ, которые блокируют работу канала "Думская TV" : NewsMir.info 15:08
- Ищут документы о передаче собственности: НАБУ пришло с обысками на Думская TV : ICTV Факти 15:06
- НАБУ проводит обыски в Одессе в помещении местного телеканала : ДнепрCity.net 15:06
- НАБУ назвало причину обысков на телеканале "Думская TV" : Главком 15:05
- "Не связано с деятельностью СМИ". НАБУ подтвердили обыски на "Думская ТВ" : Фокус 15:04
- В НАБУ прокомментировали обыски на одесском телеканале : Одесский Наблюдатель 15:03
- Следственные действия не связаны с деятельностью СМИ и журналистов. об обысках в здании телеканала "Думская" : UAzmi 14:44
- В НАБУ объяснили, почему пришли с обысками на Думская TV : Новое Время 14:39
- В НАБУ назвали причину обысков на телеканале "Думская TV" : #Буквы 14:20
- В НАБУ объяснили обыски на телеканале в Одессе : Сегодня.ua 14:17
- В НАБУ объяснили причину обысков в здании телеканала "Думская" : Західна iнформаційна корпорація 14:16
- Обыски в здании телеканала "Думская TV" не связаны с деятельностью СМИ - НАБУ : Зеркало недели. Украина 14:16
- Обыск на телеканале "Думская" в Одессе: в НАБУ рассказали детали : ATR.ua 14:13
- В офис "Думской ТВ" нагрянули с обысками: НАБУ поясняет это расследованием дела о приватизации здания в Одессе : Одесская жизнь 14:13
- В НАБУ прокомментировали обыски на одесском телеканале : Odessa Online 14:13
- В НАБУ назвали причину обысков в офисе одесского телеканала "Думская ТВ" : Телеграф.com.ua 14:13
- НАБУ объяснило причину обысков в офисе "ДумскаяТВ" : Петр и Мазепа 14:09
- Обыски в здании телеканала "Думская TV" не связаны с деятельностью СМИ - НАБУ : NewsMir.info 14:07
- В НАБУ объяснили, почему проводят обыски на канале "Думская" : Gazeta.ua 14:05
- "Следственные действия не связаны с деятельностью журналистов": в НАБУ прокомментировали обыски в "Думская TV" : Еспресо TV 14:03
- В НАБУ прокомментировали обыски в Одессе на телеканале "Думская ТВ" : Комсомольская Правда в Украине 14:01
- В НАБУ объяснили, что обыски в ТРК "Думская" не связаны с их деятельностью : 112.ua 14:00
- Одесский телеканал "Думская ТВ" обыскивают детективы. В НАБУ назвали причину : Лента новостей Одессы 13:58
- В "Думская TV" утверждают, что детективы НАБУ не показывают документов : Укринформ 13:47
- НАБУ объяснило, что ищет на "Думская TV" в Одессе : Укринформ 13:47
- В НАБУ прокомментировали обыски на одесском телеканале : Слово і Діло 13:41
- В НАБУ подтвердили обыски в здании телеканала "Думская" : РБК-Україна 13:40
- Обыск в помещении "Думская TV" : ТК Град 13:39
- НАБУ провело обыски на одесском телеканале "Думская" : Главное 13:35
- НАБУ проводит обыски в Одессе в помещении местного телеканала : DailyUA 13:25
- НАБУ проводит обыски в Одессе в помещении местного телеканала : Українські національні новини 13:18
- В НАБУ прокомментировали обыски на одесском телеканале : УНИАН 13:18
- НАБУ проводит обыски в Одессе в помещении местного телеканала : ПрессОрг24 13:17
- НАБУ провело обыски на телеканале, связанном с нардепом партии Порошенко: названа причина : InfoResist.org 13:01