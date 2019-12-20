В НАБУ назвали причину обысков на телеканале "Думская TV" (36)

#Буквы 2019.12.20 14:20

В Национальном антикоррупционном бюро Украины назвали причину обыска на одесском телеканале "Думская TV". Пятница, 20 декабря 2019, 13:58 Об этом сообщила пресс-служба НАБУ на своей странице в Facebook. Отмечается, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют ряд обысков в Одессе, в том числе по адресу Канатная 10, где расположена ТРК "Думская". "Следственные действия санкционированы, их осуществляют в рамках