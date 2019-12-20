"Динамо" проверяет информацию о проваленом допинг-тесте Беседина в Лиге Европы (57)

- Форварда киевского "Динамо" Артема Беседина заподозрили в нарушении антидопинговых правил : Новости Киева 19:54
- Беседин после матча с Мальме провалил допинг-тест - СМИ : Шахта.org 19:46
- Форварда "Динамо" подозревают в употреблении допинга : Власти.нет 19:44
- Игрока "Динамо" Беседина заподозрили в употреблении допинга : the Бабель 19:43
- "Пока отстранен от футбола на месяц": Форварда киевского "Динамо" Беседина подозревают в применении допинга : ReplyUA.net 19:41
- УЕФА наказал футболиста "Динамо" и сборной Украины за допинг-тест : ОстроВ 19:39
- Динамо сделало заявление по допинг-скандалу с Бесединым : ICTV Факти 19:36
- Журналист: "Скажите мне, что история про Беседина и допинг - это какая-то шутка" : Динамо Киев от Шурика 19:29
- Динамо отреагировало на допинг-скандал с Бесединым : Главред 19:05
- "Динамо" проверяет информацию о проваленном допинг-тесте Беседина в Лиге Европы: заявление ФК "Динамо" Киев : МИГ Запорожья 19:02
- Форвард киевского "Динамо" попался на допинге: первые подробности скандала : Апостроф 19:01
- Динамо прокомментировало ситуацию с допингом Беседина : iSport.ua 18:45
- Беседин не прошел допинг-контроль и отстранен от "Динамо" : Інформатор.press 18:43
- "Динамо" сделало официальное заявление по поводу допинг-скандала с Бесединым : Інформатор.press 18:43
- Динамо отреагировало на допинг-скандал с Бесединым : Телеграф.com.ua 18:42
- Нападающий Динамо провалил допинг-тест : Телеграф.com.ua 18:42
- Нападающего Динамо заподозрили в употреблении допинга : Новое Время 18:39
- Допинг-скандал с Бесединым: "Динамо" выступило с заявлением : Обозреватель 18:39
- Беседин не прошел допинг-тест после матча с Мальме : Спорт.ua 18:38
- ФК Динамо: "Выясняются обстоятельства дела Беседина" : Спорт.ua 18:38
- Беседин получил дисквалификацию из-за проваленного допинг-теста : Bigmir)net СПОРТ 18:38
- Динамо опубликовало официальное заявление по поводу Беседина : Bigmir)net СПОРТ 18:38
- Динамо выступило с официальным заявлением по поводу Беседина : Football.ua 18:36
- Игрока "Динамо" и сборной Украины подозревают в нарушении антидопинговых правил УЕФА : Гордон 18:36
- Динамо сделало официальное заявление относительно допинг-скандала с Бесединым : Футбол 24 18:34
- Харьковский футболист киевского "Динамо" и сборной Украины угодил в допинговый скандал : Весь Харьков 18:10
- Беседин получил дисквалификацию из-за проваленного допинг-теста : Bigmir)net Новости 18:09
- "Динамо" опубликовало заявление относительно допинг-скандала : NewsMir.info 18:07
- Футболист сборной Украины провалил допинг-тест : ICTV Факти 18:06
- "Динамо" опубликовало заявление относительно допинг-скандала : Еспресо TV 18:04
- Форвард "Динамо" Беседин не прошел допинг-тест: что известно : Факты 18:04
- "Выясняются нюансы": Динамо сделало заявление по ситуации с допинг-тестом Беседина : УНИАН 18:03
- Харьковский футболист киевского "Динамо" и сборной Украины угодил в допинговый скандал : АТН 18:01
- В "Динамо" отреагировали на проваленный допинг-тест Артема Беседина : 24 канал 18:00
- "Динамо" сделало официальное заявление по поводу допинг-скандала с Бесединым : Xsport.ua 17:59
- Беседин не прошел допинг-контроль и отстранен от "Динамо" : Xsport.ua 17:59
- "Динамо" проверяет информацию о проваленом допинг-тесте Беседина в Лиге Европы : Kramatorsk.info 17:52
- Динамо подтвердило возможное нарушение допинг-правил УЕФА Бесединым : UA-Футбол 17:48
- Беседин после матча с Мальме провалил допинг-тест - СМИ : UA-Футбол 17:48
- "Динамо": "Выясняются все нюансы и обстоятельства по допинг-тесту Беседина" : Tribuna.com Украина 17:48
- Беседин не прошел допинг-тест после матча "Мальме" - "Динамо". Игрок отстранен на 30 дней ("ТаТоТаке") : Tribuna.com Украина 17:48
- Форварда "Динамо" подозревают в употреблении допинга : Сегодня.ua 17:47
- "Динамо" проверяет информацию о проваленом допинг-тесте Беседина в Лиге Европы : Укринформ 17:47
- Беседин провалил допинг-тест и получил дисквалификацию на 30 дней : iSport.ua 17:45