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"Динамо" проверяет информацию о проваленом допинг-тесте Беседина в Лиге Европы

"Динамо" проверяет информацию о проваленом допинг-тесте Беседина в Лиге Европы (57)

Укринформ 2019.12.20 17:47
20.12.2019 17:41 После матча против шведского "Мальме" нападающий киевлян не прошел допинг- тест. "Динамо" на официальном сайте прокомментировало информацию, что форвард киевского клуба Артем Беседин не прошел допинг-тест после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против "Мальме" (3:4). "19 декабря 2019 года "Динамо" получило официальное сообщение о возможном нарушении Артемом Бесединым антидопинговых правил УЕФА.
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