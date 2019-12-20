"Динамо" проверяет информацию о проваленом допинг-тесте Беседина в Лиге Европы (57)

Укринформ 2019.12.20 17:47

20.12.2019 17:41 После матча против шведского "Мальме" нападающий киевлян не прошел допинг- тест. "Динамо" на официальном сайте прокомментировало информацию, что форвард киевского клуба Артем Беседин не прошел допинг-тест после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против "Мальме" (3:4). "19 декабря 2019 года "Динамо" получило официальное сообщение о возможном нарушении Артемом Бесединым антидопинговых правил УЕФА.