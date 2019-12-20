Зеленский и Дуда поговорили о газе и нормандских договоренностях (39)

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- Президенты Украины и Польши обсудили транзит газа и имплементацию минских договоренностей : Главное 19:05
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- Президент Украины провел телефонный разговор с Президентом Польши Анджеем Дудой : Президент України 19:00
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- Президенты Украины и Польши обсудили транзит газа и имплементацию минских договоренностей : Зеркало недели. Украина 18:45
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- Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши : РБК-Україна 18:41
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