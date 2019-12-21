Транзит газа: В РФ рассказали, на сколько лет заключат контракт с Украиной (14)

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- Козак рассказал о пятилетнем контракте на транзит газа через Украину : Народный Корреспондент 00:09
- Ермак: Россия согласилась выплатить $3 млрд долга Нафтогазу : NewsOne 00:09
- Договор между Украиной и Россией о транзите газа: детали от помощника Зеленского Ермака : NewsMir.info 00:07
- Газовый рынок Европы обрушился из-за договоренности Украины с РФ о транзите : ДнепрCity.net 00:06
- Ермак: Россия подпишет транзитный договор и выплатит деньгами три миллиарда долларов газового долга : 62.ua 00:06
- В РФ заявили, что подпишут транзитный контракт с Украиной на 5 лет : ДнепрCity.net 00:06
- РФ выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража - Ермак : Гордон 00:05
- "Газпром" выполнит решение арбитраже о выплате Украине 3 миллиарда долларов : ГолосUA 00:05
- Украина подписала с Венгрией соглашение о поставках газа : Главред 00:05
- "Все претензии урегулированы": Козак об итоговом договоре по транзиту газа с Украиной : Микола.net 00:03
- Ермак: Россия подпишет транзитный договор и выплатит деньгами три миллиарда долларов газового долга : 0642 Луганск 00:02
- Россия вернет $3 миллиарда долга перед Нафтогазом - Ермак : Укринформ 00:02
- Офис президента: Российский "Газпром" выплатит Украине 3 миллиарда долларов долга : Комсомольская Правда в Украине 00:01
- Ермак: "Газпром" выплатит Украине 3 миллиарда долларов : 112.ua 00:00