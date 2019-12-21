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Транзит газа: В РФ рассказали, на сколько лет заключат контракт с Украиной

Транзит газа: В РФ рассказали, на сколько лет заключат контракт с Украиной (14)

Телеграф.com.ua 2019.12.20 23:12
Европейская правда Новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины заключат сроком на 5 лет. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, передает РБК. По его словам, подписание контракта ожидается до конца 2019 года. "Объемы - необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей", - сказал он. Козак отметил, что между Украиной и Россией "больше не будет судебных
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2019.12.21 (14)

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