Трамп подписал бюджет, который предусматривает 300 миллионов долларов для армии Украины (29)

ГЛАВПОСТ 2019.12.21 05:05

Президент США Дональд Трамп ночью 21 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год. Документ предусматривает 300 миллионов долларов для Украины. В общем Оборонный бюджет согласовали на 738 миллиардов долларов, сообщает The New York Times. Финансовую помощь США выделят на "содействие Украине в сфере безопасности, включая летательные средства обороны". Кроме того, Конгресс США заложил в военный бюджет на 2020 год введение