Трамп подписал бюджет, который предусматривает 300 миллионов долларов для армии Украины (29)

2019.12.21 (29)2019.12.20 (5) →
- Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий $300 млн помощи Украине : УП Європейська правда 10:33
- У Трампа захотели избежать быстрого выделения оборонной помощи Украине в бюджете - WP : DailyUA 10:24
- У Трампа захотели избежать быстрого выделения оборонной помощи Украине в бюджете - WP : ПрессОрг24 10:16
- Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий 300 млн долларов для Украины : Новости Донбасса 10:09
- Трамп подписал оборонный бюджет: что получила Украина, и как наказали РФ : From-UA.com 10:04
- У Трампа захотели избежать быстрого выделения оборонной помощи Украине в бюджете - WP : Українські національні новини 10:03
- Трамп подписал военный бюджет США с помощью для Украины и санкциями против РФ : Front News International 09:37
- Трамп подписал военный бюджет США с помощью для Украины : ForUm 09:34
- Трамп подписал бюджет с санкциями против "Северного потока-2" и военной помощью Украине : Капитал 09:20
- Трамп подписал военный бюджет США на 2020 с выделением Украине $300 млн : Українські Новини 09:14
- Трамп подписал военный бюджет США с помощью для Украины - СМИ : Слово і Діло 09:12
- Трамп подписал военный бюджет США с помощью для Украины и санкциями против РФ : НикВести 09:09
- Трамп утвердил оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2" и военной помощью Украины : Громадське телебачення 08:36
- Жесткий удар по РФ и помощь Украине: Трамп подписал исторический закон : Экономические новости 08:33
- Трамп подписал оборонный бюджет, который предусматривает санкции против РФ и помощь Украине : Ракурс 08:23
- Бюджет США: Трамп одобрил военную помощь Украине и санкции против РФ : UA.news 07:48
- Санкции против России и помощь Украине: Трамп подписал оборонный бюджет США : В Час Пик 07:44
- Трамп подписал бюджет с мерами против России и помощью Украине : Главное 07:35
- Помощь Украине и санкции против России: Трамп подписал оборонный бюджет : Vector News 07:15
- Победа ближе: президент принял важное решение, "Путину это не понравится" : Politeka 07:10
- Трамп подписал оборонный бюджет США, включающий военную помощь Украине и санкции против России : NewsMir.info 06:07
- Трамп подписал военный бюджет США с помощью для Украины и санкциями против российских газопроводов : DailyUA 05:24
- Трамп подписал бюджет, который предусматривает 300 миллионов долларов для армии Украины : ГЛАВПОСТ 05:05
- Трамп подписал военный бюджет США с помощью для Украины и санкциями против российских газопроводов : Українські національні новини 05:02
- Трамп подписал военный бюджет США с помощью для Украины и санкциями против российских газопроводов : ПрессОрг24 05:01
- Трамп подписал оборонный бюджет США с военной помощью Украине и санкциями против РФ : УНИАН 04:47
- Помощь Украине и санкции против России: Трамп подписал оборонный бюджет : Українська правда 04:40
- Трамп подписал оборонный бюджет США с антироссийскими санкциями : Новое Время 04:39
- Трамп подписал военный бюджет США с помощью для Украины и санкциями против РФ : РБК-Україна 04:11