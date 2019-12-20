Подозреваемую в деле Шеремета Кузьменко насильно увезли в СИЗО: видео (1)

Хвиля 2019.12.20 18:36
Зал суда уже разблокирован после попытки штурма зала суда "Хвиля"
20.12.2019 18:22:41
Подозреваемую в деле относительно убийства Павла Шеремета Юлию Кузьменко
увезли из суда в СИЗО несмотря на сопротивление присутствующих, которые
требовали для нее изменения меры пресечения.
Как сообщают СМИ, для того, чтобы вывезти Юлию Кузьменко в СИЗО сотрудники
правоохранительных органов оттеснили присутсвующих из зала заседаний.
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