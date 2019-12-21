Разумков: Депутаты всех фракций подписали меморандум о подготовке закона о рынке земли (25)

Новости без границ 2019.12.21 11:07

Депутаты Верховной Рады подписали меморандум о совместной подготовке ко второму чтению закона о снятии моратория на продажу земли. Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова". По словам главы ВРУ, депутаты всех политических партий договорились о том, чтобы общими усилиями подготовить закон об открытии рынка земли ко второму чтению. "По поводу принятия рынке земли.