Разумков: Депутаты всех фракций подписали меморандум о подготовке закона о рынке земли (25)

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- Рынок сельхозземли планируют открыть в течение 9 месяцев: кто сможет продать и купить землю : Николаевский центр журналистских расследований 12:09
- Все фракции и группы подписали меморандум о совместной подготовке законопроекта об обороте земель с/х назначения : Iнше ТВ 11:44
- Земельная реформа: фракции Рады одобрили подготовку законопроекта ко второму чтению : Судебно-юридическая газета 11:40
- Это не может быть быстрым процессом, - Разумков о введении рынка земли : Донецкие Новости 11:27
- Разумков: Депутаты всех фракций подписали меморандум о подготовке закона о рынке земли : Новости без границ 11:07
- Тысячи в одни руки: Разумков назвал количество гектаров, которые можно продать : Вести-UA 10:53
- Разумков: Депутаты всех фракций подписали меморандум о подготовке закона о рынке земли : NewsOne 10:09
- Все фракции и группы подписали меморандум о совместной подготовке законопроекта об обороте земель с/х назначения : Интерфакс-Україна 10:06
- Как будут продавать землю в Украине: Разумков сделал важное заявление, подробности : Стена 09:44
- Фракции и группы Верховной Рады подписали меморандум об открытии рынка земли в Украине, - Разумков : Фокус 09:34
- Рынок земли: все депутатские группы ВР подписали интересный меморандум : From-UA.com 09:05
- В Раде подписали меморандум по законопроекту о рынке земли - Разумков : Business Information Network 08:31
- Мораторий не помеха: из госсобственности вывели почти 3 миллиона гектаров земли : UA.news 07:48
- Разумков рассказал, сколько гектаров земли будут продавать в одни руки : Комментарии.UA 06:20
- В Верховной Раде согласовали процедуру подготовки закона о рынке земли : Комментарии.UA 06:20
- В Раде согласовали процедуру подготовки закона о рынке земли : Bigmir)net Новости 03:09
- Законопроект о рынке земли: политсилы подписали меморандум о совместной подготовке документа : #Буквы 02:20
- Тысячи гектар в одни руки: Разумков озвучил "смущающее" условие продажи земли : Обозреватель 02:09
- Рада подписала меморандум по подготовке закона о рынке земли - Разумков : Vector News 01:15
- Разумков: Рада подписала меморандум по законопроекту о рынке земли : Телеграф.com.ua 01:12
- Разумков о введении рынка земли в Украине: Это - не быстрый процесс : Гуру.ua 00:40
- Рада подписала меморандум по подготовке закона о рынке земли - Разумков : Українська правда 00:10
- Разумков назвал объем земли, который можно будет продать в одни руки : РБК-Україна 00:10
- Все фракции Рады подписали меморандум о подготовке ко второму чтению закона о земле : Страна.ua 00:02