Все фракции и группы подписали меморандум о совместной подготовке законопроекта о рынке земли, - Разумков (1)

LB.ua 2019.12.21 00:07
Ко второму чтению законопроекта нужно рассмотреть больше 4 тысяч правок.
Фото: facebook/Владимир Струмковский
В пятницу, 20 декабря, все депутатские фракции и группы в парламенте
подписали меморандум о совместной подготовке ко второму чтению
законопроекта No2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения".
Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в эфире программы
"Свобода слова" Савика Шустера.
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