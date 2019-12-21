Все фракции и группы подписали меморандум о совместной подготовке законопроекта о рынке земли, - Разумков (1)

LB.ua 2019.12.21 00:07

Ко второму чтению законопроекта нужно рассмотреть больше 4 тысяч правок. Фото: facebook/Владимир Струмковский В пятницу, 20 декабря, все депутатские фракции и группы в парламенте подписали меморандум о совместной подготовке ко второму чтению законопроекта No2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера.