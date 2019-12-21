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Все фракции и группы подписали меморандум о совместной подготовке законопроекта о рынке земли, - Разумков

Все фракции и группы подписали меморандум о совместной подготовке законопроекта о рынке земли, - Разумков (1)

LB.ua 2019.12.21 00:07
Ко второму чтению законопроекта нужно рассмотреть больше 4 тысяч правок. Фото: facebook/Владимир Струмковский В пятницу, 20 декабря, все депутатские фракции и группы в парламенте подписали меморандум о совместной подготовке ко второму чтению законопроекта No2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера.
КОМИТЕТ, СЛУГА, ЗЕМЛЯ, РЫНОК, ЗАКОНОПРОЕКТ, ПРАВКА, Кива, Разумков, Мотовиловец, Тимошенко, Сольский, Украина
2019.12.21 (1)

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