Нацсовет проверит один из каналов из-за показа пресс-конференции Путина (3)

Слово і Діло 2019.12.20 16:11
20 декабря 2019, 15:51
Национальный совет по вопросам теле- и радиовещания проведет проверку на
телеканале "НАШ" из-за трансляции пресс-конференции президента России
Владимира Путина.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацсовета.
Сообщается, что в эфире телеканала 19 декабря была зафиксирована трансляция
пресс-конференции Путина, картинка сопровождалась плашкой прямого эфира.
Одновременно канал показывал акцию протеста в Киеве на Крещатике.
ПУТИН, ТРАНСЛЯЦИЯ, РАДИОВЕЩАНИЕ, ПЛАШКА, КРЕЩАТИК, КОНТЕКСТ, Путин, Боднар, Мураев, Россия, Украина, Киев, Москва