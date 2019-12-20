Нацсовет проверит один из каналов из-за показа пресс-конференции Путина (3)

Слово і Діло 2019.12.20 16:11

20 декабря 2019, 15:51 Национальный совет по вопросам теле- и радиовещания проведет проверку на телеканале "НАШ" из-за трансляции пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацсовета. Сообщается, что в эфире телеканала 19 декабря была зафиксирована трансляция пресс-конференции Путина, картинка сопровождалась плашкой прямого эфира. Одновременно канал показывал акцию протеста в Киеве на Крещатике.

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