В Киеве открыли движение по мосту Патона (21)

2019.12.21 (21)2019.12.20 (10) →
- В Киеве досрочно отремонтировали мост Патона : NewsMir.info 12:07
- В Киеве открыли движение по мосту Патона : Новости Киева 11:54
- В Киеве открыли движение по мосту Патона : Сегодня.ua 11:32
- В Киеве на мосту Патона восстановили движение : FaceNews 11:15
- На двух мостах в Киеве восстановили движение : РБК-Україна 11:10
- На мосту Патона в Киеве полностью восстановили движение транспорта : Новости Киева 10:54
- На мосту Патона в Киеве полностью возобновили движение после аварийного ремонта, - ФОТО : Новости Киева 10:54
- Мост Патона открыли для движения автомобилей : UA.news 10:49
- В Киеве возобновили движение по мосту Патона : Телеграф.com.ua 10:42
- Движение на мосту Патона открыли : СтройОбзор 10:40
- На мосту Патона возобновлено транспортное движение : Интерфакс-Україна 10:36
- В Киеве полностью открыли движение по мосту Патона : Фокус 10:34
- На мосту Патона в Киеве полностью восстановили движение транспорта : 112.ua 10:30
- На мосту Патона восстановлено транспортное движение после ремонта : DailyUA 10:24
- На мосту Патона восстановили движение : Українська правда 10:10
- На мосту Патона в Киеве полностью возобновили движение после аварийного ремонта, - ФОТО : NewsMir.info 10:07
- На мосту Патона в Киеве полностью возобновили движение после аварийного ремонта, - ФОТО : 44.ua 10:05
- На мосту Патона восстановлено транспортное движение после ремонта : Українські національні новини 10:03
- На мосту Патона восстановлено транспортное движение после ремонта : ПрессОрг24 10:02
- В Киеве возобновили движение по мосту Патона : Укринформ 10:02