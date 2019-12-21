Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В Киеве открыли движение по мосту Патона

В Киеве открыли движение по мосту Патона (21)

Новости Киева 2019.12.21 11:54
21 декабря, 11:22 Ремонтные работы на одном из самых загруженных мостов столицы закончили раньше срока / Фото: Сегодня В Киеве на мосту Патона, где обнаружили аварийное проседание, оперативно закончили ремонтные работы и полностью открыли движение по нему. Как сообщает Официальный портал Киева, в ходе ремонты использовали бетон с улучшенными качествами и закончили работы на три дня раньше заявленного срока.
ПАТОН, МОСТ, ДВИЖЕНИЕ, БЕТОН, КИЕВ, ПЛИТА, Киев
2019.12.21 (21)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2019
© InfoStream, 2019