ПриватБанк подал иск в суд Кипра против структуры PwC на $3 млрд (2)

Диванна Сотня 2019.12.20 20:26

02.04.2018 ПАО "ПриватБанк" (Киев) обвиняет PricewaterhouseCoopers Limited (Кипр) и ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" (Киев) в нарушении своих обязанностей при проверке финансовой отчетности банка за 2013-2015 гг. Соответственно ПриватБанк 30 марта 2018 года подал иск в региональный суд Никосии (Кипр) против указанных структур и требует компенсации причиненных такими действиями убытков в сумме $3 млрд, сообщили агентству "Интерфакс-