Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

ПриватБанк подал иск в суд Кипра против структуры PwC на $3 млрд

ПриватБанк подал иск в суд Кипра против структуры PwC на $3 млрд (2)

Диванна Сотня 2019.12.20 20:26
02.04.2018 ПАО "ПриватБанк" (Киев) обвиняет PricewaterhouseCoopers Limited (Кипр) и ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" (Киев) в нарушении своих обязанностей при проверке финансовой отчетности банка за 2013-2015 гг. Соответственно ПриватБанк 30 марта 2018 года подал иск в региональный суд Никосии (Кипр) против указанных структур и требует компенсации причиненных такими действиями убытков в сумме $3 млрд, сообщили агентству "Интерфакс-
ИСК, ПРИВАТБАНК, АРБИТРАЖ, ЮРИСДИКЦИЯ, НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ, ГОРБЕНКО, Коломойский, Горбенко, Боголюбов, Украина, Израиль, Тель-Авив
2019.12.21 (2)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2019
© InfoStream, 2019