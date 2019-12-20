ПриватБанк подал иск в суд Кипра против структуры PwC на $3 млрд (2)

Диванна Сотня 2019.12.20 20:26
02.04.2018
ПАО "ПриватБанк" (Киев) обвиняет PricewaterhouseCoopers Limited (Кипр) и
ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" (Киев) в нарушении своих обязанностей
при проверке финансовой отчетности банка за 2013-2015 гг.
Соответственно ПриватБанк 30 марта 2018 года подал иск в региональный суд
Никосии (Кипр) против указанных структур и требует компенсации причиненных
такими действиями убытков в сумме $3 млрд, сообщили агентству "Интерфакс-
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