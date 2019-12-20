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Фокус: Украина

Эрдоган пригрозил США зеркальным ответом на санкции против Турецкого потока

Эрдоган пригрозил США зеркальным ответом на санкции против Турецкого потока (31)

Новое Время 2019.12.20 16:09
20 декабря, 15:52 Турция готова ответить США зеркальными санкциями, если Вашингтон введет санкции против газопровода Турецкий поток. Об этом в пятницу, 20 декабря, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Анадолу. По его словам, в Конгрессе США пытаются поднять тему введения санкций против участников реализации Турецкого потока - газопровода по дну Черного моря от российского города Анапа до побережья Турции.
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2019.12.21 (31)

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