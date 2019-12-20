Эрдоган пригрозил США зеркальным ответом на санкции против Турецкого потока (31)

2019.12.21 (31)2019.12.20 (22) →
- Трамп утвердил санкции против "Северного потока-2", ключевой подрядчик приостановил укладку труб : Крым.Реалии RFE/RL 08:53
- Из-за новых санкций США подрядчик Nord Stream 2 отказался продолжать строительство : UA.news 08:48
- Швейцарская компания приостановила работы на Северном потоке-2 из-за возможных санкций США : Зеркало недели. Украина 08:45
- Санкции в действии: Строительство "Северного потока-2" приостановилось : В Час Пик 08:44
- Санкции США против Nord Stream-2 вступили в силу : Iнше ТВ 08:44
- США потребовали немедленно остановить "Северный поток-2" : UAinfo 08:43
- Минфин США: санкции против строительства "Северного потока 2" вступают в силу немедленно : Телеграф.com.ua 08:42
- Санкции США против Nord Stream-2 вступили в силу : Інформатор.press 08:36
- Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas приостанавливает его строительство в ожидании разъяснений о механизме санкций : Интерфакс-Україна 08:36
- Швейцарская компания "заморозила" участие в Nord Stream 2 : Укринформ 08:17
- Укладчик "Северного потока" приостановил работу из-за угрозы санкций США : Аргумент 08:12
- Санкции США против "Северного потока - 2" и "Турецкого потока" вступили в силу : Народный Корреспондент 08:09
- Санкции США против Nord Stream-2 вступили в силу : Bigmir)net Новости 08:08
- Санкции США против Nord Stream-2 вступили в силу : NewsMir.info 08:07
- Строительство Северного потока-2 остановили: в чем причина : Главред 08:05
- Санкции против строительства "Северного потока-2" вступают в силу немедленно : Главное 08:05
- Строительство "Северного потока 2" приостановилось из-за санкций : ГЛАВПОСТ 08:05
- Строительство "Северного потока 2" приостановилось из-за санкций : 24 канал 08:00
- Строительство газопровода "Северный поток-2" остановлено из-за санкций : Kafanews 07:47
- Угроза санкций подействовала? Строительство "Северного потока - 2" неожиданно остановили : ReplyUA.net 07:40
- #EarlyBirdUA - новости, которые вы могли проспать сб 21 дек 2019 : Site.ua 07:35
- Строительство "Северного потока - 2" остановлено : NewsMir.info 07:08
- Трамп утвердил законопроект с санкциями против "Северного потока-2" : NewsMir.info 07:07
- Строительство "Северного потока - 2" остановлено : Главное 07:05
- Швейцарская компания приостановила строительство "Северного потока - 2" : FaceNews 06:45
- Строительство "Северного потока-2" внезапно остановили: названа причина : Обозреватель 06:39
- Швейцарская компания заморозила участие в "Северном потоке-2" из-за угрозы санкций США : УНИАН 06:32
- Санкции работают: строительство "Северного потока-2" приостановлено : Факты 03:34