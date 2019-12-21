ФОТО и ВИДЕО с закрытого корпоратива "Слуги народа" уже в Сети (16)

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- Зеленский, Кароль и виски за 35000 грн: как прошел корпоратив "Слуги народа" : Новости без границ 10:07
- ФОТО и ВИДЕО с закрытого корпоратива "Слуги народа" уже в Сети : From-UA.com 10:04
- Появились фото и видео корпоратива Слуги народа : Kherson.life 09:49
- Как "Слуги народа" отпраздновали новогодний корпоратив: фото и видео : ДонПресс 09:28
- Партия "Слуга народа" с размахом отгуляла новогодний корпоратив (ФОТО, ВИДЕО) : Ракурс 09:23
- Зеленский, Кароль и виски за 35000 грн: как прошел корпоратив "Слуги народа". Фото и видео : Обозреватель 09:09
- "Слуги народа" с размахом отпраздновали новогодний корпоратив : Экономические новости 08:33
- Зеленский примчал на корпоратив "Слуги народа" и произвел фурор тостом: "Будьте людьми" : Znaj.ua 08:15
- Быть людьми: Зеленский выступил на новогоднем кооперативе, первое видео : Стена 08:14
- Появились фото и видео корпоратива Слуги народа : Новости N 08:10
- Зеленский и Кароль выступили на корпоративе ''слуг народа''. Первые фото и видео : РИА Мелитополь 06:27
- Партия "Слуга народа" провела корпоратив на бывшем "вертодроме Януковича" : 112.ua 04:00
- "Слуги народа" масштабно отпраздновали новогодний корпоратив: видео и фото : Апостроф 00:31
- Зеленский гуляет на корпоративе со своими депутатами : Винница Реал 00:25
- Корпоратив "Слуги народа": как президент напутствовал депутатов : Сегодня.ua 00:17
- Гончарук и Милованов тоже пришли на корпоратив к "слугам": появились первые фото и видео : ДнепрCity.net 00:06