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ФОТО и ВИДЕО с закрытого корпоратива "Слуги народа" уже в Сети

ФОТО и ВИДЕО с закрытого корпоратива "Слуги народа" уже в Сети (16)

From-UA.com 2019.12.21 10:04
Партия Слуга народа отпраздновала новогодний корпоратив в КВЦ Парковый. Как отмечается, депутатов пускают внутрь строго по спискам. Кроме них на корпоративе присутствовали президент Владимир Зеленский, его помощник Сергей Шефир и глава ОП Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, министры Тимофей Милованов, Дмитрий Дубилет, Владимир Бородянский, передает Корреспондент. "Президент тост говорил и сделал замечание Трухину, который хотел себе на
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2019.12.21 (16)

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