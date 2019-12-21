ФОТО и ВИДЕО с закрытого корпоратива "Слуги народа" уже в Сети (16)

From-UA.com 2019.12.21 10:04

Партия Слуга народа отпраздновала новогодний корпоратив в КВЦ Парковый. Как отмечается, депутатов пускают внутрь строго по спискам. Кроме них на корпоративе присутствовали президент Владимир Зеленский, его помощник Сергей Шефир и глава ОП Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, министры Тимофей Милованов, Дмитрий Дубилет, Владимир Бородянский, передает Корреспондент. "Президент тост говорил и сделал замечание Трухину, который хотел себе на