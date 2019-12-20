Зеленский поставил главные задачи перед послом Украины в США (1)

Главред 2019.12.20 21:05

20 декабря 2019, 20:37 Владимир Зеленский поставил важные задачи перед послом Украины в США. Зеленский / Reuters Президент Владимир Зеленский в пятницу, 20 декабря, провел встречу с недавно назначенным послом Украины в США Владимиром Ельченко. По информации Офиса президента, Зеленский обратил внимание дипломата на необходимости дальнейшего развития украинского-американских отношений. Также во время встречи речь шла об увеличении американских инвестиций в