Зеленский поставил главные задачи перед послом Украины в США (1)

Главред 2019.12.20 21:05
20 декабря 2019, 20:37
Владимир Зеленский поставил важные задачи перед послом Украины в США.
Зеленский / Reuters
Президент Владимир Зеленский в пятницу, 20 декабря, провел встречу с
недавно назначенным послом Украины в США Владимиром Ельченко.
По информации Офиса президента, Зеленский обратил внимание дипломата на
необходимости дальнейшего развития украинского-американских отношений.
Также во время встречи речь шла об увеличении американских инвестиций в
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