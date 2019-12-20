В Киеве запретили фейерверки и салюты до окончания войны на Донбассе (1)

Шиповник.ua 2019.12.20 20:35

20:02 20.12.2019 В Киеве запретили запуск фейерверков и салютов до окончания войны на Донбассе. Данное решение, которое поддержали 78 депутатов, опубликовано на сайте Киевского городского совета. Согласно решению, запрещено также проведение развлекательных мероприятий на Аллее Героев Небесной Сотни и улице Трехсвятительской в пределах Стены памяти погибших Героев в Киеве. Отмечается, что организаторы должны подать заявку на проведение массового