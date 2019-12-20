В Киеве запретили фейерверки и салюты до окончания войны на Донбассе (1)

Шиповник.ua 2019.12.20 20:35
20:02
20.12.2019
В Киеве запретили запуск фейерверков и салютов до окончания войны на
Донбассе.
Данное решение, которое поддержали 78 депутатов, опубликовано на сайте
Киевского городского совета.
Согласно решению, запрещено также проведение развлекательных мероприятий на
Аллее Героев Небесной Сотни и улице Трехсвятительской в пределах Стены
памяти погибших Героев в Киеве.
Отмечается, что организаторы должны подать заявку на проведение массового
ФЕЙЕРВЕРК, САЛЮТ, АЛЛЕЯ, ГЕРОЙ, КИЕВ, МЕРОПРИЯТИЕ, Киев
, Украина