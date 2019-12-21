Boeing запустила пилотируемый корабль к МКС (1)

#Буквы 2019.12.20 15:19

Корпорация United Launch Alliance впервые вывела в космос Boeing CST-100 "Старлайнер", который должен пристыковаться к Международной космической станции. Пятница, 20 декабря 2019, 15:09 Об этом сообщается на сайте Kennedy Space Center. Уточняется, что запуск ракеты-носителя Атлас-5 был произведен с космодрома, расположенного в США на мысе Канаверал. Отмечается, что к МКС корабль Boeing CST-100 "Старлайнер" должен пристыковаться уже в пятницу.