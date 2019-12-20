Криклий надеется, что от Кравцова в УЗ удастся избавиться до конца года (1)

DsNews 2019.12.20 16:03
Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассчитывает, что наблюдательный
совет АО "Укрзализныця" уволит с должности главу правления компании Евгения
Кравцова до конца 2019 года
Об этом он заявил в интервью "Украинскому радио", передает "ДС".
Криклий рассчитывает, что в уже этом году удастся объявить конкурс на
нового главу "Укрзализныци".
"Надеюсь, что в этом году мы уже получим эту информацию и сможем запустить
ЛЕЩЕНКО, ЖУРАВЛЕВ, ДАНИЭЛЬ, УКРЗАЛИЗНЫЦЯ, ЧЛЕН, СОВЕТ, Лещенко
, Марьевич
, Журавлев
, Галущака
, Криклия
, Порошенко
, Укрзализныця
, Украина