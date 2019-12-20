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Криклий надеется, что от Кравцова в УЗ удастся избавиться до конца года

Криклий надеется, что от Кравцова в УЗ удастся избавиться до конца года (1)

DsNews 2019.12.20 16:03
Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассчитывает, что наблюдательный совет АО "Укрзализныця" уволит с должности главу правления компании Евгения Кравцова до конца 2019 года Об этом он заявил в интервью "Украинскому радио", передает "ДС". Криклий рассчитывает, что в уже этом году удастся объявить конкурс на нового главу "Укрзализныци". "Надеюсь, что в этом году мы уже получим эту информацию и сможем запустить
ЛЕЩЕНКО, ЖУРАВЛЕВ, ДАНИЭЛЬ, УКРЗАЛИЗНЫЦЯ, ЧЛЕН, СОВЕТ, Лещенко, Марьевич, Журавлев, Галущака, Криклия, Порошенко, Укрзализныця, Украина
2019.12.21 (1)

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