В Одессе произошел пожар в студенческом общежитии (1)

Лента новостей Одессы 2019.12.20 13:58

Сегодня в Одессе возник пожар в студенческом общежитии на ул. Довженко, 9а. Возгорание произошло ранним утром в одной из комнат на четвертом этаже девятиэтажного здания. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области Об этом сообщили в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. По данным ведомства, информация о ЧП была получена Службой спасения "101" в 4:52. Пожарно-спасательные подразделения направили на место происшествия по