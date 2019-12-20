В Одессе произошел пожар в студенческом общежитии (1)

Лента новостей Одессы 2019.12.20 13:58
Сегодня в Одессе возник пожар в студенческом общежитии на ул. Довженко, 9а.
Возгорание произошло ранним утром в одной из комнат на четвертом этаже
девятиэтажного здания.
Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области
Об этом сообщили в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
По данным ведомства, информация о ЧП была получена Службой спасения "101" в
4:52.
Пожарно-спасательные подразделения направили на место происшествия по
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