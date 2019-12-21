В Минске на митинг за интеграцию с РФ пришли только журналисты (33)

InfoResist.org 2019.12.21 16:01

InfoResist 20 декабря в Минске (Беларусь) прошла акция в поддержку углубленной интеграции с Россией, на которую не пришел никто кроме журналистов. Об этом сообщает " Радио Свобода ". Акция началась в 12:00 в пятницу, но на Октябрьскую площадь кроме нескольких человек никто не явился. Отмечается, что еще 11 декабря обращение "левопатриотичных общественных объединений Беларуси, которые создают координационный совет "Единство" было