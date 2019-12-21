В Минске на митинг за интеграцию с РФ пришли только журналисты (33)

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- Никто не пришел: пророссийская акция в Беларуси собрала "рекордное" число участников : Телеграф.com.ua 22:12
- В Минске на акцию за интеграцию с РФ в не пришли люди - СМИ : УРА-Информ 21:50
- В Минске прошел митинг против интеграции с Россией (ФОТО) : UATV 21:44
- В Беларуси в четвертый раз прошли акции против интеграции с РФ : Газета День 21:24
- В Беларуси провалилась акция в поддержку вступления в состав России : ASPI 21:13
- Черт лучше москаля: белорусы снова вышли на улицы против России (фото) : Сегодня.ua 20:47
- В Минске снова вышли на митинг против интеграции с Россией : GlavPost.Com 20:38
- На акцию за интеграцию Беларуси с РФ в Минске не пришли люди : Южная правда 20:06
- В Минске митинговали против "углубления интеграции" Беларуси с Россией : Крым.Реалии RFE/RL 19:53
- Беларусы проигнорировали акцию за интеграцию с РФ : UA.news 19:48
- На акцию за интеграцию Беларуси с РФ Минске не пришли люди : SiteUA 19:48
- На акцию за интеграцию с Россией в Минске никто не пришел : Bigmir)net Новости 18:38
- На акцию за интеграцию Беларуси с РФ в Минске не пришли люди : Bigmir)net Новости 18:38
- На митинг за объединение Беларуси с Россией пришел один человек : Gazeta.ua 18:35
- Жители Минска опять вышли на антироссийские протесты (Фото) : Телеграф.com.ua 18:13
- В Минске собрался митинг против "углубления интеграции" с Россией - фото : Новое Время 18:10
- В Беларуси митинг сторонников интеграции с Россией запретила мэрия : Iнше ТВ 17:44
- В Минске на акцию за интеграцию с Россией никто не пришел : УП Європейська правда 17:33
- В Минске участниками акции за интеграцию с Россией стали только журналисты : ReplyUA.net 16:41
- В Беларуси на митинг за интеграцию с Россией никто не пришел : Главком 16:35
- В Минске снова вышли на митинг против интеграции с Россией : Укринформ 16:17
- На митинг за объединение России и Беларуси в Минске никто не пришел: красноречивое видео : NewsMir.info 16:07
- В Минске на митинг за интеграцию с РФ пришли только журналисты : InfoResist.org 16:01
- На митинг за объединение России и Беларуси в Минске никто не пришел: красноречивое видео : 24 канал 16:00
- В Минске на акцию за интеграцию с РФ никто не пришел: фото : ЛІГАБізнесІнформ 15:37
- Белорусы вышли на новую акцию протеста против интеграции с Россией: фото и видео : Апостроф 14:01
- "Мы перегорели": белорусы об интеграции с РФ : ДонПресс 11:28
- Митинг в поддержку интеграции с Россией в Минске не состоялся : Источник.info 10:46
- "Немецкая волна": "Нет - союзу с Россией" - белорусы снова протестуют против интеграции с РФ : Вибори в Україні та світі 09:15
- "Мы - тут, а вы - там": как прошел митинг против интеграции России и Беларуси : FaceNews 01:15
- Жители Минска вновь вышли на акцию протеста против интеграции Беларуси с Россией : Комментарии.UA 00:20
- В Беларуси на митинг за интеграцию с Россией никто не пришел : NewsMir.info 00:07