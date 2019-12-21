Пожар в одесском колледже: в области уволили руководство ГСЧС (23)

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- Официально: почему загорелся колледж в Одессе и погибли люди : Информатор 12:43
- Пожар в одесском колледже: в области уволили руководство ГСЧС : Realist.online 12:25
- Правительственная комиссия озвучила причины пожара в одесском колледже : Пушкинская.net 12:23
- Пожар в одесском колледже: комиссия Кабмина назвала причину : Весь Харьков 12:10
- Пожар в Одессе: Кабмин назвал настоящую причину трагедии : Обозреватель 12:09
- Пожар в Одессе. Правительственная комиссия назвала причину : ЛІГАБізнесІнформ 12:08
- Официально: почему загорелся колледж в Одессе и погибли люди : NewsMir.info 12:07
- Смертельный пожар в Одессе: названа официальная причина трагедии : Главред 12:05
- Правительственная комиссия назвала причины пожара в одесском колледже : Укринформ 12:02
- Начальника одесского ГСЧС уволили из-за пожара на Троицкой, - ФОТО : 048.ua Одесса 12:01
- Пожар в Одессе: правительственная комиссия назвала причины трагедии : UA.news 11:49
- Гончарук назвал причину пожара в одесском колледже: какие меры примут : Вести.ua 11:44
- Правительственная комиссия назвала причину пожара в одесском колледже - воспламенение бытового электрического оборудования : the Бабель 11:43
- Мощный пожар в одесском колледже: появились важные подробности : Судебно-юридическая газета 11:40
- Стали известны причины пожара в колледже в Одессе - Гончарук : Сегодня.ua 11:32
- Гончарук назвал причины пожара в одесском колледже : Дело.ua 11:32
- Пожар в одесском колледже: комиссия Кабмина назвала причину : АТН 11:31
- Правительственная комиссия назвала причину пожара в одесском колледже : Українська правда 11:10
- Из-за трагедии в Одессе власти приняли решение по руководству ГСЧС: фото : Апостроф 09:31
- Пожар в одесском колледже: в области уволили руководство ГСЧС : #Буквы 09:20
- В Одессе уволили руководителей ДСНС после резонансного пожара в колледже : 24 канал 01:30