Пожар в одесском колледже: в области уволили руководство ГСЧС (23)

Realist.online 2019.12.21 12:25

После пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе были уволены руководители ГСЧС области. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС. Были уволены начальник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской Области и один из его заместителей. В соответствующем указе говорится об увольнении начальника управления генерал-майора службы гражданской защиты Виктора Федорчака и его