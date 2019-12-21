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Пожар в одесском колледже: в области уволили руководство ГСЧС

Пожар в одесском колледже: в области уволили руководство ГСЧС (23)

Realist.online 2019.12.21 12:25
После пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе были уволены руководители ГСЧС области. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС. Были уволены начальник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской Области и один из его заместителей. В соответствующем указе говорится об увольнении начальника управления генерал-майора службы гражданской защиты Виктора Федорчака и его
ПОЖАР, ОДЕССА, КОЛЛЕДЖ, ЭТАЖ, ФЕДОРЧАК, БОЧАРОВ, Гончарук, Федорчака, Вовка, Шулюк, Одесса, Украина
2019.12.21 (23)

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